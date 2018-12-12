政府擬斥34億拓強積金電子平台 計劃下周立法會討論撥款 料2022才啟用

明報記者 廖毅然

設立中央電子平台的概念，最早在2012年提出。當時積金局委託顧問，研究強積金的成本結構，發現大量工序以人手和紙張去處理，加重行政成本，報告建議設立網上平台以降低成本和精簡工序。積金局在2014年制訂一套概念模式，並在2015年委聘顧問就模式進行技術可行性研究。但直至2017年，政府才成立「積金易」工作小組，負責督導中央平台的開發工作。

明年首季徵建議書 後年批標書

據政府預計，在明年首季會開始徵求建議書，第二季進行招標，2020年首季批出標書，並在2020年中開始系統設計與開發，但要真正開始把資料遷移及分階段啟用中央平台，可能要到2022年後。文件指出，中央平台預計開發成本為33.67億元，包括硬件、軟件及顧問服務、維修保養等開支（見表）。但積金局認為，假設數碼使用率在5年內上升至90%，預計未來20年可累計節省225億至236億元。

預計未來20年可省225億至236億元

現時全港有30個強積金計劃，計劃成員約有430萬名，強積金帳戶則多達960多萬個。這批強積金計劃由14名受託人直接或經由第三方管理，每年處理的強積金交易約有3000萬宗。2012年的研究顯示，有65%的交易以紙張或實體支票進行。積金局在今年初就數碼使用率完成現况調查，現時所有受託人均有提供網上服務，讓計劃成員管理其強積金相關事宜，例如查閱帳戶結餘及更改投資指示等。 計劃成員大多傾向使用數碼服務，以更改投資指示為例，各受託人的數碼服務使用率大約為七至九成。

受託人數碼使用率料七至九成

政府亦指出，建立中央電子平台有多項挑戰，要大幅修訂法例，重新界定規管責任。亦要保障在轉移和處理數據期間，做好保安，避免資料外泄。另外，若用戶的數碼使用率不高，電子平台亦難以發揮應有效益。政府指出，如果加強推廣和提供誘因，數碼使用率仍然未如理想，政府或會考慮向以紙張交易為主的僱主和成員徵費。