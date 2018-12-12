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港股成交今年第3低 市場料靜待下周議息

【明報專訊】臨近年底，加上眾多不穩定因素籠罩市場，港股昨日成交只有650億元，是今年第3低。恒指昨日牛皮上落，上下波幅只有238點，收市上升19點或0.07%，報25,771點，終止四連跌。國指報10,245點，下跌29點或0.27%。分析認為，貿易談判、脫歐等問題有太多變數，預料恒指會拉鋸一段時間，希望等待下周聯儲局加息後會有方向突破。

手機設備領漲 舜宇升6.42%

北水通過港股通淨流入港股16.11億元人民幣，其中騰訊（0700）錄得淨買入3.73億元，昨日上升1.04%報311.2元。

上周急挫的板塊昨日紛紛反彈，手機設備股領漲，舜宇光學（2382）上周公布11月手機鏡頭出貨量按年上升58.7%，近日獲匯豐、大和、瑞信等大行唱好，昨日上升6.42%，收報73.8元，瑞聲科技（2018）昨日亦升2.77%報51.9元，為昨日首二隻升幅最大藍籌。

納指隔晚回升 科網股向好

上周受藥品招標價格大跌影響的藥品股亦急彈，之前的重災區中生製藥（1177）報5.42元上升2.46%，藥明生物（2269）報52.35元，升4.91%。美國納指隔晚回升，刺激科網股向好，中軟國際（0354）全日升2.05%，報3.98元；金蝶（0268）收報7.73元，升1.85%；金山軟件（3888）報12.46元，升1.47%。

耀才：美議息後始有方向

耀才證券研究部總監植耀輝表示，12月市場一般較為淡靜，英國脫歐表決、華為事件發展、美股大幅波動等變數太多，令投資者不敢入場，觀乎A股滬深兩市合共亦只有2184億元人民幣成交，反映市場太多不明朗因素。他相信港股會拉鋸一段長時間，希望聯儲局在下周議息後，會有突破方向。

晉裕：低成交維持至年底

晉裕集團首席投資策略師黃耀宗亦認為，港股低成交會維持至年底，恒指走勢介乎25,000點至27,000點之間。手機設備股本周反彈，黃耀宗指除因為早前下跌太急，亦反映近期手機出貨量不錯，雖然行業正在築底，不過未有大升的動力。至於藥股反彈，他指還會有第二批藥價投標，投資者還會恐慌，走勢會與早前教育股相似較為反覆。

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