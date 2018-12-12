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新股趕「尾班車」 市場反應冷

【明報專訊】雖然今年本港IPO集資額有望重登全球榜首，不過近日趕「尾班車」的新股反應卻一般，首日及次日招股的新股孖展均未獲足額認購，三隻今天在主板上市的新股昨晚暗盤收市價均跌穿招股價，僅創業板上市的Metropolis（8621）勁升逾六成。

今掛牌3主板新股 暗盤齊潛水

今起掛牌的五谷磨房（1837）以招股價下限1.62元定價，公開發售錄得超額認購0.44倍，一手中籤率100%。根據輝立交易場資料，今於主板上市的五谷磨房、久泰邦達能源（2798）、匯量科技（1860）的暗盤收市價均低於招股價。五谷磨房報1.54元，較招股價低4.94%；久泰邦達能源報0.64元，較招股價0.64元低5.88%；匯量科技報3.72元，較招股價4元低7%。

昨日首掛的創毅控股（3992）開市報0.77元，較招股價低23%，收市報0.84元，較招股價低16%，不計手續費，一手2000股蝕320元。

現招股股份 未獲足額認購

首日招股的萬咖壹聯（1762）及上海君實生物（1877）孖展未獲足額認購，前者獲認購110萬元，後者獲認購32.8萬元。至於次日招股的信義能源（3868）、萬城控股（2892）及國際濟豐包裝（1820）孖展亦未足額，分別獲認購1100萬、150萬及363萬元。

另外，卓越教育（3978）今日至下周一（17日）招股，發行約1.51億股，集資最多4.38億元，公開發售佔10%。每股招股價介乎由2.2元至2.9元，每手1000股，入場費2929.22元，本月27日上市。

相關字詞﹕卓越教育 匯量科技 久泰邦達能源 五谷磨房 信義能源 萬咖壹聯 上海君實生物 萬城控股 國際濟豐包裝

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