新股趕「尾班車」 市場反應冷

今掛牌3主板新股 暗盤齊潛水

今起掛牌的五谷磨房（1837）以招股價下限1.62元定價，公開發售錄得超額認購0.44倍，一手中籤率100%。根據輝立交易場資料，今於主板上市的五谷磨房、久泰邦達能源（2798）、匯量科技（1860）的暗盤收市價均低於招股價。五谷磨房報1.54元，較招股價低4.94%；久泰邦達能源報0.64元，較招股價0.64元低5.88%；匯量科技報3.72元，較招股價4元低7%。

昨日首掛的創毅控股（3992）開市報0.77元，較招股價低23%，收市報0.84元，較招股價低16%，不計手續費，一手2000股蝕320元。

現招股股份 未獲足額認購

首日招股的萬咖壹聯（1762）及上海君實生物（1877）孖展未獲足額認購，前者獲認購110萬元，後者獲認購32.8萬元。至於次日招股的信義能源（3868）、萬城控股（2892）及國際濟豐包裝（1820）孖展亦未足額，分別獲認購1100萬、150萬及363萬元。

另外，卓越教育（3978）今日至下周一（17日）招股，發行約1.51億股，集資最多4.38億元，公開發售佔10%。每股招股價介乎由2.2元至2.9元，每手1000股，入場費2929.22元，本月27日上市。