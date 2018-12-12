港明年新股集資恐減1/3 畢馬威：乏超大型新股 投行：下半年或好轉

明報記者 陳惠恩

畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌指認為，目前未見「超大型新股（Mega Deal）」公布上市時間表，宏觀經濟又有太多不確定因素，故2000億元集資額是以過往幾年市况較好時的平均數作預測。

該行預期明年集資額大減1000億元，但對香港繼續位列全球交易所集資前列排名保持樂觀。畢馬威香港資本市場發展主管合伙人李令德稱，過去10年香港有6次奪冠，加上今年推出上市新規則，相信香港仍會是企業上市的首選地點。

明年或靠新經濟公司帶動

資深投資銀行家溫天納認為，市場上仍有很多需要透過上市集資的公司，所以集資表現理應不會和今年相差太遠。他稱，一定有巨型新股會在港上市，只不過受到中美貿易戰及科創板明年落實等因素影響，仍然在觀察市况，未定下確切的上市時間表。

有不願具名的中資投行負責人則看好明年下半年的新股市場，認為近期影響大市的因素會在明年上半年的公司業績及市場氣氛反映，市場在下半年已消化不穩定因素，反彈機會較高，相信明年仍會是新經濟公司帶動，全年集資額與今年差距不大。

不過，有基金經理坦言今年新股上市後表現不理想，令投資者認購意欲減低。他坦言，雖然今年大型新股不少，但小米（1810）、美團（3690）及平安好醫生（1833）等，表現俱與前年閱文（0772）等新經濟股差距極大，氣氛低迷形成估值下滑，或會影響部分新股上市的決定。

新股表現欠佳 減投資意欲

至於內地早前提出在上海設立科創板，市場指或會與香港形成競爭。劉大昌表示，目前內地仍未公布細節，但滬港兩交易所並存多年，相信影響不大，互補作用會大過直接競爭。他又稱，如企業有意吸引更多國際投資者，最後都會選擇來港上市，不認為科創板一推出，香港就會馬上失去競爭優勢。

畢馬威：滬科創板互補多於競爭

畢馬威預料，香港新股市場今年有208家新上市公司，集資額高達3000億元，重登全球榜首位置。美國紐交所以集資額2500億元排第二，美國納斯達克以1900億元排第三，但日本東京證券交易所有望在軟銀集團旗下移動業務於本月19日在當地上市後，以全年集資額逾2000億元躋身三甲。