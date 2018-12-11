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啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成

【明報專訊】作為啟德跑道區首幅住宅官地、啟德第4B區3號地皮，上月初由重量級財團新世界（0017）、會德豐（0020）、恒地（0012）及已故郭炳湘創立的帝國集團以83.33億元投得，較第二標價高出近22%，即第二標出價每呎樓面地價11,888元。

上述啟德第4B區3號地皮，佔地104,475方呎，最高可建樓面574,615方呎，上月初截標時共錄得8份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華（0173）及信置（0083）財團、中海外（0688）、高銀集團、建灝地產及寶庭重建等，最終由新世界、會德豐、恒地及帝國集團所合組的財團，以83.33億元投得，每方呎樓面地價14,502元。

另一啟德地下周五截標

地政總署昨以不記名形式公布餘下7份標書標價，出價由41.8億元至逾68.31億元，即上述重量級財團出價，較第二標出價高超過15.02億元或近22%，若對比最低標價，更高出接近一倍。

另一方面，啟德區內短期內仍有兩幅地皮截標，其中啟德第4B區2號地皮，將於下周五（21日）截標，項目佔地97,393方呎，最高可建594,087方呎，地皮估值95億至106.9億元，每方呎樓面地價約1.6萬至1.8萬元。而第4C區3號地盤，於下月18日截標，項目佔地117,930方呎，最高可建648,617方呎，估計每方呎樓面地價可高達2萬元，總值約130億元。

相關字詞﹕帝國集團 恒地 會德豐 新世界 官地招標 啟德跑道區住宅地

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