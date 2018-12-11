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湯文亮

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湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女

【明報專訊】昨日我收到不少短訊，指正我的文章指華為太子女孟晚舟是中國加拿大雙重國籍是不對，其實太子女並沒有加拿大護照，只是持有4本中國護照，以及3本香港護照。其實，持有4本中國護照並不出奇，中國護照之中，有分普通護照、短期或一次性護照、公務護照、外交護照等，至於點解有3本香港特區護照，相信特區政府會解釋，但這不是扣押太子女主要原因。

記得太子女最初被扣押時，消息傳出她是持有美國及加拿大護照，有人亦認為這是加拿大政府捉拿加國市民，中國政府無權過問，甚至在中國的新聞發布會，發言人耿爽亦沒有正式回答這個提問，只是話在這一刻，他只能回答太子女是中國人；因此，不少人被誤導太子女是持有加拿大護照，我甚至相信連加拿大政府也被誤導。

加國陷「特里芬困境」

如果確實知道太子女沒有持有加拿大護照，加拿大總理杜魯多就算食咗豹子膽都不敢下令捉拿，現在唔做都做咗，最好的方法就是立刻放人，但又怕得罪美國佬，今次真的是政治上的「特里芬困境」（編註：「特里芬困境」是經濟學上指某種金融政策的矛盾），進退維谷。我認為今次中國政府玩一招誘敵深入，連一向鍾意發文的美國總統特朗普都唔敢發文解釋，現在加拿大政府求神拜佛，太子女千祈唔好有事，如果太子女為國捐軀，加拿大政府就大鑊了！

今次太子女被扣押，反而令中國佔盡上風，中國政府以後要從其他國家，包括香港等地區拉人，美國就不能夠出聲。今次真的是一個很壞的例子，為人為己，香港泛民人士應該要求加拿大政府立刻放人，而且應該組織團體向加拿大領事館示威，要求放人只不過是一個幌子，自保才是真正的目的。這對於泛民來說，在面對另外一個「特里芬困境」，在現階段，我估計泛民現在是會保持緘默，老實說，我唔相信他們夠膽去加拿大領事館示威。不過，在他們的心裏，其實是希望加拿大政府立刻放人，否則的話，怎樣的結局對他們來說都不是一個好結局。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮]

相關字詞﹕特里芬困境 3本香港特區護照 孟晚舟 華為

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