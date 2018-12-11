美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，本周公布的通脹數據將成為市場關注重點，以判斷數據能否支持聯儲局進一步漸進加息。聯儲局理事稱美國經濟勢頭良好，逐步加息在短期內仍然適用。他又認為，聯儲局短期內將漸進加息，因此美匯指數料在96至98區間內波動。脫歐風險拖累英鎊受壓，消息指英國首相文翠珊或再次飛往比利時，與歐盟商討脫歐方案的細節，因此原定於本周二舉行的議會投票可能推遲。消息稱若政府方案被議會否決，內閣成員並不排除舉行二次公投的可能。

星展：美經濟前景或轉平穩

星展策略師Philip Wee則認為，美元仍然相對強勢。雖然美國總統特朗普批評聯儲局提高利率，但同時指摘中國和歐元區操縱貨幣。另一方面，特朗普又表示美元的強勢，顯示對美國經濟的信心高於世界其他地區。他認為美匯指數（DXY）將回升至95至100的較高區間，貿易戰的憂慮令美國的經濟前景可能已經轉向平穩。早前日本央行提出了有關利率政策的前瞻指引，承諾在延長時間內保持低利率，並允許更靈活的長期收益率。特別是，10年期日本政府債券（JGBs）的浮動從0%的+/-0.1%加倍到+/-0.2%，使收益率曲線控制政策變得更靈活。隨着日本央行維持寬鬆政策，日圓將在110至115區間保持弱勢。

李若凡表示，美債收益率回落，加上避險需求升溫，支持日圓向好。短期內，日圓料維持區間波動的走勢，日本通脹未達日央行的目標，日本央行行長黑田東彥重申，在通脹達標前維持寬鬆貨幣立場不變，美日息差因素料打壓日圓。不過，風險因素未消散，避險需求間歇升溫料為日圓提供短線支持。

分析：避險需求間歇升溫 短線推升日圓

隨着英國脫歐於2019年3月的最後期限臨近，英國首相文翠珊的領導層在兩名重要閣員（戴維斯和約翰遜）辭職後遭到抨擊。沒有脫歐協議的英國退出歐盟的機率不再是零。Philip Wee認為，英鎊兌美元在1.30下方保持弱勢。

英皇外匯發表報告表示，英國脫歐事務大臣巴克利（Stephen Barclay）周日表示，首相文翠珊將繼續推進她與歐盟商定的退歐協議在議會進行關鍵性表決；與此同時，她所在政黨內的資深議員們加強施壓，要求與歐盟重談協議。文翠珊的脫歐協議希望與歐盟繼續保持密切的經濟聯繫，看來今日（12月11日）的表決凶多吉少。協議遭到否決，可能讓英國的脫歐計劃陷入一片混亂，她自己的政治前途也命懸一線。

英國《星期日泰晤士報》稱，預計文翠珊將推遲表決，以便進行最後的努力，尋求歐盟優化協議條件。英國國內嚴重分歧，周日有數以千計的示威者加入倫敦市中心一場擁護退歐的遊行，表示反對文翠珊的協議。英鎊兌美元在圖表走勢上仍未能擺脫一浪低於一浪形態，匯價仍有繼續探低傾向（見圖），較大支撐料指向1.25。

明報記者

[龍彩霞 理財專題]