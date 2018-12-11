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周顯 投資二三事

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周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪

【明報專訊】近日因為研究合和（0054）私有化，找到了2016年紀惠集團以逾4.2億元購入灣仔皇后大道東胡忠大廈高層全層，成交呎價約1.5萬元，創了該廈呎價新高。

要知道，湯文亮向來是精明的budget buyer，這些年來執了不少平貨，因而發了大財，他怎會用破天荒的高價去買胡忠大廈呢？這叫做「阿婆跑得快，必定有古怪」。

合和中心一帶將變超級商務娛樂中心

其實灣仔是自從太古廣場三期的建成，開始起飛，但是合和胡忠一帶，仍然是不值錢的舊區。但是，在2021年前後，合和中心二期建成，合和中心一期和胡忠大廈翻新，再加上皇后大道東153號和QRE，這個地區將會變成比太古廣場三期更大上好幾倍的超級商務及娛樂中心。我估計，在胡忠大廈翻新之後，湯文亮的這投資可以賺到一倍以上的利潤。

雖然，現在春園街的店舖已不廉宜，但我認為，還有再升的潛力。記得以前銅鑼灣羅素街是街市，但時代廣場建成後，漸漸它變成了餐飲區，樓價大升，也許灣仔街市都會煥然一新，路邊店舖都會給趕上市政大廈去了。

不過，這些房地產的投資，都是長期投資，適合有錢人，玩大富翁式的收購合併，像我這種短視的窮人，還是炒細價股比較適合。

[周顯 投資二三事]

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