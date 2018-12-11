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劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺

【明報專訊】港股沽壓持續，恒指向下試底，破壞10月底展開的反彈浪。雖然短線或隨外圍局勢及消息起伏，年底前未必會再見今年低位，不過，正如昨天本欄指出，明年開局充滿不明朗，可能進一步轉差，因此要考慮防守的投資組合。

恒指昨日低開268點後反覆向下，早市最多跌492點、低見25,570點反彈，收市報25,752點，跌311點或1.19%；國指跌0.93%。大市成交706億元，低於60天平均逾兩成。據《明報》港股數據庫，升跌比率16比84，跌逾3%佔下跌股份兩成多；陽燭對陰燭為30比70，大市連續4日跌多升少，且跌勢全面，沽壓動力較強，儘管部分低位有承接以陽燭收市。

百貨超市教育股跳水式下跌

本報數據庫追蹤的30個行業，全部向下，並有一半跌幅約1.5%或以上，跑輸恒指國指，大市沽壓更大。零售及教育跌近4%表現最差，百盛（3368）、聯華超市（0980）跳水式下跌近一成，拖累行業表現；同時，教育股沽壓不輕，弱勢持續。

醫藥保健跌勢持續，再跌近3%，而4日累跌近一成半，明顯比汽車相關、科技器材累跌9%還要差。

藍籌股石藥（1093）、中國生物製藥（1177）上周破底而下，今年累跌19%及43%；今年仍錄得升幅的醫藥保健白雲山（0874）、醫療耗材威高股份（1066）跑贏的近一周也累跌一至兩成。

佐丹奴趁回順低吸

白雲山10月低位回升扭轉跌勢，上周升至34.5元4個月新高回落，暫時險守平台底30元，但隨着下跌動力增強，短線或波動考驗承接力，但中線只要可以企穩28元之上，依然可以看好，相反跌穿則要先行離場。至於威高，該股今年4月見底回升，呈拾級向上走勢，惟踏入第四季出現調整，屢試6.7元支持，調整尚未完結，宜暫先作觀望。

恒指先後跌穿10天線、20天線及50天線，惟部分行業股份表現堅挺，除了防守類的房託、電訊及媒體分別有九成及五成股份高於20天線，其次是港澳概念的博彩及消閒、本地零售服務、地產相關均有四成或以上股份高於20天線。佐丹奴（0709）日前低位抽升，升破50天線，現轉強迹象，昨天回順予低吸機會，止蝕位可以放在3.6元水平，中線上望100天線約4元，具值博率。

[劉思明 數據尋寶]

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