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張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢

【明報專訊】恒指昨跌311點，收報25,752點，成交金額705億元。華為首席財務官孟晚舟被逮捕一事突然升溫，中國外交部周末期間召見加拿大駐華大使強烈抗議，警告速放人否則後果嚴重，之後再緊急召見美國駐華大使提出嚴正交涉，稱將視美國行動作進一步反應。中方一直都是捱打不還手，態度突然180度轉變，市場憂慮中美衝突加劇，亞洲股市全面下跌。孟晚舟事件變數太多，加上臨近年尾，投資者避險心態高漲，持續走強的金礦股料仍有上升動力。

現在是政治市，全無趨勢可言，市場上周認為中國談判時已知悉孟晚舟被捕，可見美國無論如何不合理、要價如何高，北京都只能接受，局勢似危實安，道指曾跌逾700點後即晚就收復失地，豈料周日中方態度又急變。有分析指當局擔心在談判上太過示弱會激起民憤，也有分析指孟晚舟一旦被引渡至美國受審，華為與中央、解放軍的千絲萬縷關係會曝光，於是不計成本急於救人。

中國突轉強硬要放人 或因怕民憤

北京在貿易談判上一再讓步，一來經濟形勢比人弱，裁員消息此起彼落，難再承受出口崩盤式下跌，二來開放市場也不一定是壞事，值得接受美國條件換取喘息空間。即使孟晚舟被捕，中方初時也相信是美國的談判伎倆，希望能從中國身上拿取更多利益，但實際上卻是美國另開一條科技戰線來圍堵中國。繼美國、澳洲、新西蘭及英國後，日本昨日亦宣布全面封殺華為。算上一定會投向美方的加拿大，主流西方社會在5G上已跟中國近乎全面決裂，歐盟、韓國、東南亞和印度也很可能會走向美國陣營，屆時中國就會被世界完全隔離。這一邊忍氣吞聲接受美國要求，那一邊就被全面封殺，讓步就變得意義不大，策略上轉趨強硬是一個頗為合理的選擇。

全球資產價格下挫，愈熱門的沽壓愈大，倒是一些低殘多年、乏人問津的能逆市走強，黃金及金礦股就是一個好例子。金價在2011年見頂後，便從1900美元反覆下滑，到2015年底才於1051美元水平找到支持。但止跌後上升動力一般，過去3年主要還是區間波動，高低位介乎1100美元至1300美元水平。美匯指數偏強但未能向上突破，金價在低位有支持，但債息高企兼且各國央行也退出寬鬆措施，金價高位也阻力重重，格局就是上有頂、下有底。

美債息回落 有利金價

美國聯儲局料本月加息後就按兵不動，10年期債息已回落至2.8厘水平，中美摩擦加劇刺激避險情緒，也有利金價表現。一般而言，金礦股走勢領先金價，而金礦股勢頭相當強，招金（1818）由10月上旬6元起步，昨日升至7.6元水平，累積升幅已超過25%，其間無論是金價反覆還是市况回落，都沒有怎麼調整，反映持貨者相當惜售。金礦股可視作金價的變倍器，股價的升跌幅往往是金價變幅的2倍至3倍，當市場看好金價，金礦股會非常強勁。此外，招金持有63%權益的山東海域金礦預計在2020年投產，而該項目現金成本估計每克約100元人民幣，低於集團今年上半年的146元，可提升整體利潤及利潤率。

[張兆聰 還看今朝]

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