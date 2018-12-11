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經濟
2018年12月11日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
林鄭：幻想政府救樓市 可以慳番 3個月僅跌3.7% 未抵消去年中上任以來升幅
中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行
凱滙4日收逾4800票 第4季票王
麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成
港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉
上月中國手機出貨量跌18%
創辦人上周兩度增持 中國燃氣挫6%
工信部發許可 中國加快推5G
中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91
美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金
港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所
人行傳徵意見 加強監管金控公司
李河君24.49%漢能股份轉讓胞弟
鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店
合和基金股東：不反對私有化計劃
3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴
標普道瓊斯指數 將納入部分A股
管道業務重組方案傳上報 三桶油個別發展
麥迪森斥1.16億 購日虛幣交易所股權
福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點
馬斯克：Tesla新董事長難管我
日正式起訴 日產及前董事長戈恩
陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起
3招防電子錢包使多咗
張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢
金曹：恒指25570點有支持
技術取勝﹕國藥控股或下試32元
華為搞記者會介紹新機 取消答問環節
國泰加大fanfares 兩周內4日有機票優惠
推動獨立審計制度改革 「鬍鬚潘」卸任財匯局
劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺
周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪
美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票
湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女
啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成
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技術取勝﹕國藥控股或下試32元
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【明報專訊】恒基地產需守38元支持（圖）
碧桂園服務11.6元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成
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