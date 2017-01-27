金曹：恒指25570點有支持

中國外交部副部長樂玉成在上星期六及星期日分別召見加拿大駐華大使麥家廉及美國駐華大使布蘭斯塔德，就華為事件提出嚴正交涉和強烈抗議。樂玉成表示，加拿大以應美方要求為由，將在溫哥華轉機的中國公民拘押是侵犯中國公民的合法正當權益，「於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣」。雖然發言強硬，但據中國人民大學美國研究中心主任時殷弘分析，中美雙方對於貿易談判及華為事件似乎都採取「分割處理」。首先白宮發言人先表示12月1日特朗普會見習近平事前並未知華為事件，大體上雙方以貿易談判為重，不希望華為事件嚴重影響原定的90日談判期限的進程。國內代表政策走向的《人民人報》只在3版要聞報道中國召見加拿大及美國駐華大使表示抗議，版面不算大，排在中間或中間偏下側位置，並不算高調處理。

騰訊倘跌穿20天線 港股再轉弱

道指因長短債息倒掛及中美貿易或再變差，上周三大跌800點，周四只是微跌而周五又大跌560點，周一上午道指期貨仍大跌逾200點，但下午穩住跌幅收窄至100點，恒指在低位25,570點有支持，反彈到25,752點收市。由於恒指已跌穿50天線26,012點，這將會成後市反彈阻力，假如短期內騰訊（0700）也跌穿20天線301元收市的話，港股走勢將會進一步轉弱。現時只能希望中美雙方以環球經濟大局為重，先解決貿易戰。至於5G產業也不一定是只有一個贏家，華為及其他電訊設備商是可以互惠互利的。期權Put活躍成交25,000點及25,600點Put，Call活躍成交是26,000點及26,400點。昨日超賣淡友並未大手開倉做低，合理交易仍是在25,200至26,200點區間。不論華為事件進展如何，貿易戰談判難免有重重阻力，不容易協商解決。估計年底前11月期指結算價26,589會有強大沽壓，大戶托住2018年結，踏入2019年要加倍小心。

這一浪拖累恒指跌至25,570點的並不是騰訊，雖然納指跌幅大但騰訊守在20天線301元，仍算硬淨，這一浪金融分類股跌幅較勁，可能投資者憂慮匯控在華為與伊朗交易是否有觸及地雷，另外也憂慮聯儲局繼續加息新增貸款生意不容易做。金融股佔恒生指數比重約五成，如金融股弱，指數也難好轉。

[金曹 期權制勝]