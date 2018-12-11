3招防電子錢包使多咗

讀者Susan表示每月入不敷支致債台高築，急問解決方案。細問之下，發現她平日外出只備小量現金，智能電話則下載多個電子錢包。所謂電子錢包其實是儲值支付工具，泛指可儲值並用於支付貨品或服務，或與其他人進行資金轉撥的產品，不少電子錢包均要求綁定消費者的信用卡，利用其限額增值。

現時不少商家均會向使用電子錢包的顧客提供額外折扣優惠，Susan常為了購物優惠而購買了不必要的東西，Susan又表示愛用電子錢包還能省卻零錢找換的煩惱，有時朋友吃飯後以手機相互轉帳很方便。電子錢包的確為消費者提供了便利，然而Susan只着眼於其好處卻忽略潛在危機，毫無節制的增值，最終變成過度消費形成負債。對於Susan的個案，筆者有以下建議：

1. 量入為出 建立儲蓄習慣

Susan宜盡早建立儲蓄習慣，她可開設兩個不同的銀行帳戶，在扣除固定開支如租金及交通費後，每月出糧都撥備一定金額作儲蓄及投資，餘下的才是娛樂及消費。現時不少網上銀行容許預設跨行轉帳，金管局早前亦推出快速系統支付「轉數快」，同樣可用於各大銀行帳戶之間轉帳，程序簡單又快捷。

2. 記帳及計劃開支

讀者Susan使用不同電子錢包付款，每月零星的支出多不勝數，很容易忘記錢花在哪裏，建議還原理財基本步，學習記帳及計劃開支。現時有不少記帳的應用程式，方便用家輸入各項大小支出，並將之分類及作出分析，從而控制一時衝動不必要的支出。

3. 還清債務

理財最忌入不敷支，Susan不妨在開源節流之餘，優先還清卡數及避免只繳交最低還款額，以免債務愈滾愈大。財務公司推廣手法五花八門，部分標榜「毋須身分證明文件」、「即時批核」、「現金即日到手」等。然而世上沒有免費午餐，在糖衣包裝的背後，暗藏高息陷阱，始終「還得到先好借」，應三思而後行。

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