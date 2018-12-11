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陳茂峰博士 峰哥EQ
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陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起

【明報專訊】月初阿根廷G20高峰會，世界焦點不在20國的會議，而在中美兩國元首在會後的工作晚餐，期待兩國貿易問題有突破。會後白宮新聞公告《關於總統與中國共進晚餐的聲明》，首段定調是高度成功的會議，跟着講述雙方同意事項，排第一的是中國將管制及嚴懲出售芬太尼（Fentanyl）之徒。多數媒體摸不着頭腦，香港更不見分析。

嚴管芬太尼 鞏固鐵鏽地帶票倉

芬太尼是人工合成的鴉片類止痛藥，效力比海洛英強50倍，也更致命。芬太尼是當今美國青年濫藥致死的元兇，美國疾病管制與預防中心網站資料只到2016年，2016年因濫藥致死人數高達63,600人，當中19,000人因服食過量芬太尼致死（特朗普在12月5日的推特聲稱美國去年有77,000人死於服食芬太尼，應是「作大」）。特朗普政府認為，芬太尼主要是通過中國網購及郵遞進入美國（見特朗普8月20日的推特）。

特朗普為什麼這麼緊張芬太尼？特朗普在2016年總統選舉爆冷勝出，43%投票給他的選民是沒有大學學歷的白人。美國這批「低端白人」（white working poor），就是2016年特朗普/共和黨獲勝的新票源。大湖區的鐵鏽地帶（Rust Belt），成為特朗普/共和黨的新票倉。這個地區曾經工業發達、經濟興旺，是中產技術勞工安身之處，本來是民主黨的票倉。但過去30年，隨着全球化及中國崛起，美國大量流失製造業職位，大量工廠倒閉、失業率飈升，人口大量外流，居民生活愈來愈拮据、家庭愈來愈支離破碎、罪案愈來愈多、社會問題愈來愈嚴重。鐵鏽地帶各大小城市死氣沉沉，年輕人吸毒問題嚴重，典型例子就是底特律的衰亡。民主黨票源不穩，終於給特朗普成功突破。特朗普要鞏固這個票倉，必須以行動表達對這些社區的關注。這就是芬太尼成為「習特會」議程的背景。

言行獲「低端白人」認同

多數人以為，美國窮人都是黑人或拉丁裔，一直忽視美國的低端白人問題。前年美國有本暢銷書《Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis》，台灣譯本名為《絕望者之歌》，中國內地譯本稱為《鄉下人的悲歌》，是作者萬斯（J. D. Vance）的自傳。萬斯童年住在俄亥俄州的米德爾敦鎮（Middletown），大學於俄亥俄州立大學就讀，然後在耶魯大學拿到法律博士，是鎮上少數能夠上大學的青年，更是唯一進入常春藤大學的精英。萬斯的成功是特例，他的家庭成員和同輩朋友的際遇，才是鐵鏽地帶小鎮的縮影。

美國政治一直是精英主義，總統出身不一定是名門，卻必定是名牌大學；總統慎言敏行，說話條理分明。美國低端白人認為社會欠他們太多、社會精英太離地；特朗普雖然也是名牌大學出身，兼是大資本家，但說話粗鄙、行為乖張，從不修飾言行，低端白人終於找到認同對象。這就是今天美國的悲歌。

御峰理財董事總經理

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

相關字詞﹕萬斯（j. d. vance） 習特會 低端白人（white working poor） 鐵鏽地帶（rust belt） 芬太尼（fentanyl）

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