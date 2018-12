陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起

嚴管芬太尼 鞏固鐵鏽地帶票倉

芬太尼是人工合成的鴉片類止痛藥,效力比海洛英強50倍,也更致命。芬太尼是當今美國青年濫藥致死的元兇,美國疾病管制與預防中心網站資料只到2016年,2016年因濫藥致死人數高達63,600人,當中19,000人因服食過量芬太尼致死(特朗普在12月5日的推特聲稱美國去年有77,000人死於服食芬太尼,應是「作大」)。特朗普政府認為,芬太尼主要是通過中國網購及郵遞進入美國(見特朗普8月20日的推特)。

特朗普為什麼這麼緊張芬太尼?特朗普在2016年總統選舉爆冷勝出,43%投票給他的選民是沒有大學學歷的白人。美國這批「低端白人」(white working poor),就是2016年特朗普/共和黨獲勝的新票源。大湖區的鐵鏽地帶(Rust Belt),成為特朗普/共和黨的新票倉。這個地區曾經工業發達、經濟興旺,是中產技術勞工安身之處,本來是民主黨的票倉。但過去30年,隨着全球化及中國崛起,美國大量流失製造業職位,大量工廠倒閉、失業率飈升,人口大量外流,居民生活愈來愈拮据、家庭愈來愈支離破碎、罪案愈來愈多、社會問題愈來愈嚴重。鐵鏽地帶各大小城市死氣沉沉,年輕人吸毒問題嚴重,典型例子就是底特律的衰亡。民主黨票源不穩,終於給特朗普成功突破。特朗普要鞏固這個票倉,必須以行動表達對這些社區的關注。這就是芬太尼成為「習特會」議程的背景。

言行獲「低端白人」認同

多數人以為,美國窮人都是黑人或拉丁裔,一直忽視美國的低端白人問題。前年美國有本暢銷書《Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis》,台灣譯本名為《絕望者之歌》,中國內地譯本稱為《鄉下人的悲歌》,是作者萬斯(J. D. Vance)的自傳。萬斯童年住在俄亥俄州的米德爾敦鎮(Middletown),大學於俄亥俄州立大學就讀,然後在耶魯大學拿到法律博士,是鎮上少數能夠上大學的青年,更是唯一進入常春藤大學的精英。萬斯的成功是特例,他的家庭成員和同輩朋友的際遇,才是鐵鏽地帶小鎮的縮影。

美國政治一直是精英主義,總統出身不一定是名門,卻必定是名牌大學;總統慎言敏行,說話條理分明。美國低端白人認為社會欠他們太多、社會精英太離地;特朗普雖然也是名牌大學出身,兼是大資本家,但說話粗鄙、行為乖張,從不修飾言行,低端白人終於找到認同對象。這就是今天美國的悲歌。

