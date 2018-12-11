日正式起訴 日產及前董事長戈恩

戈恩在11月19日於東京被捕，經過3周才被正式起訴。據知情人士稱，戈恩在9年內累積了8200萬美元的遞延薪酬，並曾和Kelly研究用哪些方法，能讓他在退休後獲得這筆錢，但兩人未確定具體的方案。

不滿汽車質量 戈恩曾擬換行政總裁

《華爾街日報》引述知情人士稱，戈恩原計劃撤換該公司的行政總裁西川廣人，有意在11月底召開的日產董事會會議，表決驅逐西川廣人，但上月戈恩在東京被捕後該計劃落空。消息指戈恩日益不滿西川廣人對日產業務問題的處理，包括美國銷售放緩及在日本不斷發生的質量問題。日產上周傳出有關出廠前的新車檢查、煞車等6個項目存在新的違規。本周將向國土交通省提交報告，召回約15萬輛汽車。根據日產最近公布的2018財年半年報，美國新車銷量比上年同期減少9.1%，跌至70.9萬輛。

（綜合報道）

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