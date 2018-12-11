馬斯克：Tesla新董事長難管我

稱推文迄今未受審查

SEC也要求馬斯克發推文前經過審核，但馬斯克聲言，他的推文迄今未受審查。根據和解協議，馬斯克可於3年後經股東批准再次擔任特斯拉董事長。但馬斯克稱，他對此職位不感興趣，寧可沒有任何銜頭。當被問及推文的言論不按常理出牌，馬斯克稱：「我只是表現自己。」他又表示之前當眾吸大麻，是因為壓力極大而有點瘋狂，但若自己真的失控，公司也會毁了。

有意購GM部分閒置廠房

他承認自己有些衝動，但強調不想遵循傳統CEO的格式化言行。為提高產量，特斯拉在加州的主要裝配廠旁邊，搭建了帳篷作為第二條裝配線，遭部分業內人士嘲笑。但馬克斯稱，就是這樣的怪行，在關鍵時刻將產量提升50%。他又透露，有意購買通用汽車（GM）部分閒置廠房。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，優步（Uber）已在上周提交了首次公開募股（IPO）的相關文件，預示該公司最早可能在明年首季上市，早於許多觀察家的預期。目前優步正與規模較小的對手Lyft競爭誰先上市。

（綜合報道）

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