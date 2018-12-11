經濟
國際金融
下一篇 上一篇

馬斯克：Tesla新董事長難管我

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）的行政總裁馬斯克，在新聞節目《60分鐘時事雜誌》聲稱，不認為特斯拉新董事長Robyn Denholm可管束到自己，因為她是自己親手欽點的，且就算自己已卸任董事長，但仍是特斯拉最大股東（持股22%），只要召集股東投票，仍可做任何想做的事。今年8月，馬斯克突然宣布準備將特斯拉私有化，被美國證交會（SEC）指控他涉嫌證券欺詐，最終馬斯克與SEC達成和解協議，條件之一是馬斯克辭去特斯拉董事長職務。但馬斯克受訪時稱，不尊重SEC，但會遵守和解協議，因為他尊重美國司法。

稱推文迄今未受審查

SEC也要求馬斯克發推文前經過審核，但馬斯克聲言，他的推文迄今未受審查。根據和解協議，馬斯克可於3年後經股東批准再次擔任特斯拉董事長。但馬斯克稱，他對此職位不感興趣，寧可沒有任何銜頭。當被問及推文的言論不按常理出牌，馬斯克稱：「我只是表現自己。」他又表示之前當眾吸大麻，是因為壓力極大而有點瘋狂，但若自己真的失控，公司也會毁了。

有意購GM部分閒置廠房

他承認自己有些衝動，但強調不想遵循傳統CEO的格式化言行。為提高產量，特斯拉在加州的主要裝配廠旁邊，搭建了帳篷作為第二條裝配線，遭部分業內人士嘲笑。但馬克斯稱，就是這樣的怪行，在關鍵時刻將產量提升50%。他又透露，有意購買通用汽車（GM）部分閒置廠房。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，優步（Uber）已在上周提交了首次公開募股（IPO）的相關文件，預示該公司最早可能在明年首季上市，早於許多觀察家的預期。目前優步正與規模較小的對手Lyft競爭誰先上市。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

林鄭：幻想政府救樓市 可以慳番 3個月僅跌3.7% 未抵消去年中上任以來升幅
林鄭：幻想政府救樓市 可以慳番 3個月僅跌3.7% 未抵消去年中上任以來升幅
中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行
中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行
凱滙4日收逾4800票 第4季票王
凱滙4日收逾4800票 第4季票王
麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成
麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成
港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉
港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉
上月中國手機出貨量跌18%
上月中國手機出貨量跌18%
創辦人上周兩度增持 中國燃氣挫6%
創辦人上周兩度增持 中國燃氣挫6%
工信部發許可 中國加快推5G
工信部發許可 中國加快推5G
中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91
中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91
美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金
美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金
港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所
港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所
人行傳徵意見 加強監管金控公司
人行傳徵意見 加強監管金控公司
李河君24.49%漢能股份轉讓胞弟
李河君24.49%漢能股份轉讓胞弟
鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店
鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店
合和基金股東：不反對私有化計劃
合和基金股東：不反對私有化計劃
3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴
3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴
標普道瓊斯指數 將納入部分A股
標普道瓊斯指數 將納入部分A股
管道業務重組方案傳上報 三桶油個別發展
管道業務重組方案傳上報 三桶油個別發展
麥迪森斥1.16億 購日虛幣交易所股權
麥迪森斥1.16億 購日虛幣交易所股權
福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點
福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點
日正式起訴 日產及前董事長戈恩
日正式起訴 日產及前董事長戈恩
陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起
陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起
3招防電子錢包使多咗
3招防電子錢包使多咗
張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢
張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢
金曹：恒指25570點有支持
金曹：恒指25570點有支持
技術取勝﹕國藥控股或下試32元
技術取勝﹕國藥控股或下試32元
華為搞記者會介紹新機 取消答問環節
華為搞記者會介紹新機 取消答問環節
國泰加大fanfares 兩周內4日有機票優惠
國泰加大fanfares 兩周內4日有機票優惠
推動獨立審計制度改革 「鬍鬚潘」卸任財匯局
推動獨立審計制度改革 「鬍鬚潘」卸任財匯局
劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺
劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺
周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪
周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪
美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票
美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票
湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女
湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女
啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成
啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成