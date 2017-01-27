福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點

市場關注華為高層被捕對中美貿易談判的影響，加上英國脫歐的不確定因素（刊A23），道指繼上周五急挫逾500點後，昨早段再跌500點。金融股下挫，標普500早段跌2%。

涉及的高通專利，包括一項與輕觸式屏幕有關的技術。高通表示，蘋果一直利用高通的知識產權而拒絕給予補償。蘋果則表示，中國客戶仍可購買所有iPhone型號，iPhone目前與iOS 12操作系統一起銷售，軟件系統已更新，因此未違反有關專利。福州市中級人民法院早前也曾頒布禁令，禁止美光（Micron Technology）在中國市場銷售包括DRAM晶片在內的26款產品。

日第3季GDP修正值下滑2.5%

此外，日本第三季GDP修正值，剔除物價變動因素按季減少0.6%，換算成年率為下滑2.5%，較初值的年率下滑1.2%大幅下調。此前帶動經濟復蘇的企業設備投資，較初值大幅回落，反映天災的影響似乎進一步顯現。普遍分析認為，在重建需求的刺激下，日本經濟可望在年尾反彈，但仍可能受到中美貿易摩擦等因素影響。

IMF：貿戰最終拖累美國經濟

這是日本GDP時隔一季再現負增長，也是消費稅率自2014年次季上調至8%以來，最大幅的GDP倒退。由於接連發生北海道地震、西日本暴雨、颱風「飛燕」來襲等，工廠停工與關西機場一度癱瘓，導致工業生產及運輸停滯。批發、零售、製造業等表現低迷。設備投資還受到次季大增2.8%的基數效應影響。日本上季的設備投資，由初值的按季下滑0.2%，下調至下滑2.8%，是2009年第三季以來最大的跌幅。

即將離任的國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Maurice Obstfeld警告，貿易緊張形勢升溫之際，亞洲和歐洲的經濟表現比預期疲軟，最終美國也可能受到拖累。在措辭上，他對前景的評估較10月有所下調。當時他預期全球經濟增長前景「穩定」。他現時認為美國經濟仍可能強勁增長，但無法不受全球經濟下行趨勢拖累，預期美國2020年的增長可能放慢。高盛近期有感美國數據已由「異常強勁」變為「僅僅強勁」，認為聯儲局本月加息的概率雖然達90%，但明年3月加息的概率已降至50%以下。美國昨公布的10月JOLTS職位空缺為707.9萬個，略低於預期。

此外，印度央行行長Urjit Patel昨日辭職，即時生效。他在聲明表示，辭職出於「個人原因」。分析認為，印度明年大選，政府為放寬貸款限制而施壓，是他辭職的真正原因。另外，軟銀公布其日本電訊業務的IPO每股定價為1500日圓（約104港元），預計籌集235億美元，集資規模僅略低於2014年上市集資250億美元的阿里巴巴。上市日期定在12月19日。

（綜合報道）

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