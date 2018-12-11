3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴

明報記者 劉旭霞、陳惠恩

萬咖壹聯為聯想（0992）有份投資的人工智能商業化平台，是次招股將發售7639萬股，發售價介乎每股3.56至4.62元。據其招股文件顯示，公司是次集資最高3.53億元，並引入海創國際為基礎投資者，認購相當於總額200萬美元股份。萬咖壹聯以人工智能及大數據能力提供移動廣告服務，並與中國十大智能手機製造商建立硬核聯盟的合作關係，當中包括小米（1810）、華為、中興（0763）、OPPO、vivo等。集團執行董事兼董事會副主席鄭煒表示，公司去年開始踏入商業變現，惟在優先股公平值虧損1.34億元人民幣下，去年錄得1.45億元人民幣虧損；今年優先股公平值虧損6.53億元人民幣，令期內虧損擴大至9.06億元人民幣。

聯想投資 萬咖壹聯集3.53億

上海君實生物將發行約1.59億H股，集資最多32.4億元，每手1000股入場費為20,585.36元，貴絕已上市無收入生物科技股。君實生物於2015年於內地新三板掛牌後曾七度融資，集團行政總裁兼總經理李寧表示，是次來港集資所得的四成將用作產品商業化，短期內公司未有其他融資計劃。按其招股文件顯示，公司今年截至6月底的上半年「零收入」，去年同期則錄得114萬元人民幣。收入，今年上半年則虧損2.73億元人民幣，按年蝕多1.1億元人民幣。

國際濟豐包裝獲玖紙入股

內地瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝將發行7515.8萬股，招股價介乎3.98元到4.76元，集資最高3.578億元。集團已獲玖龍紙業（2689）、Mega Capital及內地山鷹紙業旗下環宇共3名基礎投資者入股，分別認購5970萬元、1557萬元及5970萬元股份。集團主席鄭顯俊表示，內地經濟數據轉差、CPI（消費物價指數）下跌，但公司更看重PMI（製造業採購經理人指數）增長。由於公司主攻內需，中美貿易戰的影響微乎其微，即使部分客戶產品出口或供應商原材料價格或受影響，但加工行業可將原材料加價部分轉嫁客戶。