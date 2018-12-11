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合和基金股東：不反對私有化計劃

【明報專訊】本地老牌地產商合和實業（0054）上周公布大股東兼主席胡應湘有意私有化公司，作價為現金每股38.8元，涉資逾212億元。私有化計劃一出，即獲被視為可左右私有化成敗的第二大基金股東Southeastern Asset Management表態不反對合和私有化計劃，並指私有化有利客戶和市場。

胡應湘上周提出私有化合和計劃，每股作價38.8元價格，溢價46.7%，但仍低於市場普遍認為的40元以上，被指作價過低不吸引。早前摩根大通稱，私有化作價較預期低，不看好私有化；惟胡應湘向公司員工發信「穩定軍心」，強調私有化「獲全體董事全力支持」。

持6.98% 為第二大股東

目前合和最大股東胡應湘僅持有28.12%股權，其長子、合和執行副主席兼董事總經理胡文新及其外公和舅父持有3.48%。根據收購及合併條例，胡文新等3人仍被列為與胡應湘家族屬一致行動人士，胡文新等人需放棄投票權利，無法於股東大會上投票。

另一邊廂，由於合和採協議安排方式進行私有化，其中一個條件是出席股東會的獨立股東不超過10%反對。按合和的獨立股東持股有近60%，意味只要約6%反對則私有化將被否決，故持股6.98%的第二大股東基金Southeastern表態不反對，被視為先過一關。

相關字詞﹕摩根大通 協議安排（scheme of arrangement） 私有化 胡文新 胡應湘 合和實業

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