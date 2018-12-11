鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店

未經審核收益7.46億

盛世酒店樓高30層，提供199個客房。集團指出，出售物業將錄得未經審核收益約7.459億元，資金將用於一般營運資金及用於未來業務發展。英皇指出，預期於扣除相關成本及支出後，出售事項所得款項淨額將約為10.935億元，將改善其財務狀况及存儲額外資金儲備，支持未來投資機會。該酒店截至今年3月底的年度除稅前盈利為201.5萬元，年內盈利為168.28萬元。

其士5.4億售觀塘地予浸會醫院

另外，其士國際（0025）公布，以約5.4億元向香港浸信會醫院出售九龍觀塘大業街4號地盤的全部股權及債務。該地盤正在發展中，總樓面面積合共7374.8平方米。集團指將錄得收益約1.65億元，為集團產生現金流入，加強流動資金及營運資金狀况，所得款項將會作為一般營運資金，或於適當時間用於未來投資機會。據悉，其士於2017年向星星地產（1560）購入該地盤前身的大業街4號工廈，涉及代價約3.6億元。