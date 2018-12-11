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人行傳徵意見 加強監管金控公司

【明報專訊】人行傳就金融控股公司監管辦法徵求意見，有外電稱，當局擬加強監管關聯交易，列明若公司同時持有多個金融牌照，將被視為金融控股公司並納入監管，監管辦法亦會明確資本充足率等，而人行暫未有任何回應。

路透引述消息人士稱，由央行牽頭制定及起草的金融控股公司監管辦法中提到，若一家公司持有多個金融牌照，將被視為金融控股公司，須納入監管，惟具體持有多少個金融牌照，當局尚未有最終定論。

持多個金融牌照 將視為金控公司

另一消息人士稱，管理辦法要求金融控股公司的非金融資產不得超過總資產的20%，若非金融資產超過限額，必須單獨成立新公司。目的是要防止有金融控股公司野蠻生長，避免控股公司將金融機構當作「提款機」，以減少累積風險及爆煲的危機。內地受影響的金融機構對20%的比例反應較強烈，原因是新規將大幅增加金融控股公司的合規成本等。

人行辦公廳主任、金融穩定局局長周學東早前表示，人行向招商局集團、上海國際集團、北京金控集團、螞蟻金服、蘇寧雲商集團等5家金融控股公司進行模擬監管試點，以累積相關經驗，估計最快明年上半年正式推出監管辦法。

早前人行副行長朱鶴表示，針對金融控股的監管重點是嚴把市場准入，明晰股權結構，完善公司治理，提高資金來源真實性監管和資本充足率監管，並要管控關聯交易，完善防火牆制度。

相關字詞﹕合規 金融控股 風險 監管 人行

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