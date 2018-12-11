港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所

明報記者 陳惠恩

李小加昨出席活動後表示，該所正探討以數據為資產，並設立一個數據交易所的可能，成為一種新的交易模式或投資指標，惟該概念仍屬初期構思，現時亦未見有其他國際交易所有同類業務可作參考。他解釋，中國現在是一個高度數碼化的經濟體，存有大量數據，經過人工智能處理後，可以變成能夠更準確反映實體經濟發展現况的指標，不過數據涉及保密及私隱問題，處理手法仍需仔細研究，亦要考慮可以有什麼替代品進行交易。

建議在北向交易試區塊鏈技術

事實上，李小加上月初參與新加坡的金融科技節時亦有提及數據交易所的概念。他當時表示，希望5年內見到香港成為國際第一家交易所透過數據或更接近實體經濟的資訊作交易。

李小加亦指出，香港市場有不少深層次及結構問題，首次在戰略規劃中認為可以進行大規模市場結構改革的過程。他表示，聯交所已成立「創新實驗室」，冀從工作細節中改變交易所工作程序不夠自動化、效率低的問題，從而提高員工士氣。

他又重申，建議在滬深股通北向交易試驗引入區塊鏈技術，改善結算流程及解決在不同時區確認交易的時差問題。他認為區塊鏈技術是好事，但市場對技術信心不足，全面推出使用未必是好事，所以打算在滬深股通A股緊密的結算流程中先試行。

稱新經濟股受外圍影響 非「水土不服」

港交所早前宣布與區塊鏈公司Digital Asset合作，研發一個交易後分配及處理的平台，意在令各方市場投資者可在平台上預設結算流程，確認交易，而基金、券商及香港中央結算等市場參與者可實時同步更新交易後狀態，以達到滬深港通的北向交易需在收市後4小時內完成所有結算的要求，鼓勵國際投資者參與北向交易。他續稱，上市新規「生不逢時」，相信在貿易戰及全球政治挑戰下，未來「日子不會太好過」，但認為明年仍然會有新經濟公司選擇來港上市。他又指出，新經濟公司上市初期表現未如理想，是受到整體外圍市場影響，並不認為香港有問題令到此類公司「水土不服」。