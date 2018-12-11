美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金

港人強積金以股票資產為主，不過王玉麟指出，第三季債券基金及預設投資策略 （DIS）基金等低風險資產，錄得淨流入佔整體強積金淨流入總額六成以上。 他認為，眾多不確定因素下，短期較保守亦為合理，不過轉換基金的幅度和次數不宜太進取。

截至今年9月底，強積金最多投資在股票基金為3221.55億元，其次為混合資產基金為2827.99億元，第三是保證基金為967.43億元。DIS在去年4月推出，有303.12億元資產，王玉麟表示，現時DIS佔市場份額3.5%，比推出時的2%上升不少，市民需要見到有更多過去表現，才會更安心轉入。

美世公布強積金滿意指數為50.8，與去年相若。王玉麟表示，在今年市場波動，若強積金戶口虧損，會大幅影響滿意度。

低風險資產淨流入佔整體六成以上

美世調查指，第三季強積金滿意度最高的首3家服務提供者按次序為永明、宏利和信安；截至9月底，匯豐加上恒生的強積金市場佔有率為27.2%，為市場最多，不過按年下跌1.1個百分點；其次為宏利佔23%，按年升0.6個百分點。