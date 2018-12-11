中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91

人民幣中間價昨報6.8693，比上個交易日上升29點子（1元等於1萬點子）。不過人民幣早上低開逾百點子，雖然早上美匯指數因為加息預期降低而下跌，不過未能阻擋人民幣跌勢，至歐洲開市後美匯轉強，進一步加速人民幣急跌逾200點子，連穿6.9和6.91。截至晚上10時，在岸人民幣報6.9135，跌391點子，離岸人民幣報6.9124，跌261點子。

投行：不會跌穿7算

中美正在進行貿易談判，投行因此收窄人民幣跌幅預期。瑞銀將早前明年年底貶值至7.3的預測，改為今明兩年年底都是7算。

瑞銀中國經濟研究主管汪濤認為，人民幣可能是美中貿易談判的一個組成部分。隨着貿易談判的繼續進行，相信中國政府會繼續嚴格管理在岸人民幣匯率，比應有的水平更加穩定。高盛亦將3個月匯率預期由7算調升至6.95，該行認為中美元首會晤的成果是只要雙方對話繼續，人民幣匯率會保持在7以下。

IMF首席經濟師：中國經濟開放仍有很大空間

即將在年底退休的國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟師Maurice Obstfeld接受媒體訪問時認為，中國仍有很大空間推動經濟進一步開放，讓市場在經濟發揮更大作用，不謹可以紮實中國經濟增長和穩定。他肯定中國為控制信貸增長和加強金融監管的政策措施，同時建議中國進一步加強人民幣匯率靈活性。