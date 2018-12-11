經濟
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工信部發許可 中國加快推5G

【明報專訊】內地爭取2020年開始大規模將5G技術商用化，工信部昨日公布，近日已向中國電信（0728）、中國移動（0941）、中國聯通（0762）發放了5G系統中低頻段試驗頻率使用許可，下一步會指導各電訊商完成5G系統試驗的基站部署。中國聯通跌0.17%，收報8.58元；中電信跌0.04%，收報3.92元；中移動跌0.6%，報76.85元；中國鐵塔升0.04%，報1.28元。有分析指在華為面對美國可能採取出口禁令的威脅下，中國正加緊部署5G的推出日程。

工信部指，中電信和中聯通獲得3.5GHz頻段試驗頻率使用許可，中移動獲得2.6GHz和4.9GHz頻段試驗頻率使用許可。當局指，下一步會開展5G系統基站與衛星站等無線電站的干擾協調工作，確保各方兼容共存。

應對美禁令 加緊部署5G

富瑞指出，中國電信和中國聯通獲得的3.5GHz頻譜相互靠近，技術及商業層面均合理，是考慮到中國電信和聯通或合併。富瑞又指出，美國可能起訴華為並採取出口禁令制裁措施，或嚴重影響中國5G時間表，也削弱中國的貿易談判籌碼，可能使合併中國電信和中國聯通變得更加明智和緊迫。

近期，三大內地電訊商紛紛加快5G商用步伐，中移動上周宣布明年上半年會推出5G智能手機及電腦。中國電信透露，明年至2020年進行5G商用實驗。中國聯通舉行活動，與產業鏈交流5G終端標準研究。

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