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上月中國手機出貨量跌18%

【明報專訊】內地手機市場出貨量上月達3537.0萬部，同比下降18.2%，按月下降8.2%；今年首11個月內地手機市場出貨量亦同比下降15.6%。不過，手機設備股舜宇光學（2382）昨日股價逆市升3.05%，成為表現最佳藍籌。

未受拖累 舜宇逆市升3%

工信部下屬的中國信息通信研究院發表報告指出，11月的內地智能手機出貨量達3329.8萬部，同比下降17.5%，佔同期內地手機出貨量的94.1%，其中Android手機在智能手機中佔比86.5%。從智能手機廠商的分佈情况看來，今年前11個月排名前十的廠商合計出貨量份額達到92.8%，較上年同期相比提高7.7個百分點。

多家大行就手機設備股舜宇光學發表報告，當中大摩預期在中國智能手機市場第四季表現仍疲弱下，舜宇出貨量的弱勢會持續至12月，其11月的手機鏡頭付運量或下跌，但模組出貨量較預期好，車載鏡頭付運量升勢預期持續，但難以達到全年目標。

野村報告指出，舜宇上月手機鏡頭模組付運勝預期，維持其目標價90元及「買入」評級，意味仍有34%上行空間，預料公司上月的手機鏡頭模組付運量按月跌近20%，但手機及車載鏡頭表現則符合預期。舜宇昨日股價逆市升3.05%，收報69.35元。

相關字詞﹕野村 大摩 工信部 手機設備股 舜宇光學 手機

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