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港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉

【明報專訊】華為事件繼續發酵，市場對中美關係前景悲觀，恒指昨日裂口低開，跌穿上月營造的上升軌，收市失守26,000點，見一個月低位，跌凸「習特會」以來升幅。證券界憂慮港股會逐步下試10月份低位。瑞信發報告預料中美休戰期內難以達成協議，美國會在明年4月再向中國加徵關稅，明年中港市場基本面保持疲弱。

明報記者 廖毅然

恒指昨日低開269點，全日未能重上26,000點，收市報25,752點，跌311點，國指跌97點至10,273點，全日主板成交縮減至705億元。上證綜指亦失守2600點，跌0.82％至2584點。滬深300及深成指均跌逾1％（見另文）。

招銀國際：或跌至24000點

招銀國際策略師蘇沛豐表示，恒指一舉失守50天線及上升軌，證明上月以來逾2000點的反彈已告終，「莫說是蜜月期，中美兩國連喘息期都沒有」。他預料恒指短線可在25,000點有承接，但未來兩至三個月將再下試10月低位，更有可能跌至24,000點。雖然昨日高息股下跌，但預計公用、收租及電訊等避險板塊會受追捧。

瑞信看淡 料中美不能達協議

瑞信給予恒指明年目標價27,000點，為近期看法較淡的大行。該行預計，中美兩國不能在休戰期間達成協議，而美國會在明年4月向2000億美元等值的中國進口貨品加徵關稅至25％。雖然該行認為經歷今年大跌後，中港市場明年會回穩，但由於企業盈利疲弱，潛在升幅受限。

受華為事件影響，科技股續跌，騰訊（0700）跌0.8％至308元，聯想（0992）及丘鈦（1478）均跌逾4％。「北水」最快明年可買W股，但美團（3690）跌3.6％，小米（1810）跌2.6％。新經濟股繼續受挫，閱文（0772）跌1.8％，上市後首穿40元。美圖（1357）跌5％破底。而長和（0001）跌3.4％，至近4年低位。

華為事件發酵 科技股續跌

跌市元兇亦包括醫藥股，受「4+7城市藥品集中採購」中標結果影響，中生製藥（1177）本月至今累跌26％，昨日再跌1.7％，石藥（1093）昨跌3.5％。高盛發表報告指，中生製藥受本次藥品降價影響，預料明年收入下跌16％，主要因為集團生產的乙型肝炎藥恩替卡韋（Entecavir）減價幅度達95％。

相關字詞﹕中生製藥 長和 中美貿易戰 蘇沛豐 華為 港股 恒指

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