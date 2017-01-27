經濟
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麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成

【明報專訊】信置（0083）、華置（0127）和市建局合作發展的觀塘凱滙，自上周公布首張價單後搶盡市場焦點，同區二手屋苑業主要減價才能沽貨。藍田麗港城錄得凱滙開價後首宗成交，市場消息稱，麗港城4期21座高層C室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，可望海景，單位原以約950萬元放售，累減210萬元或22%後，以740萬元易手，實呎14,313元，原業主2013年以521萬元買入，帳面獲利219萬元或42%。

映灣園3房950萬 較高峰低一成

資料顯示，同座樓高一層的G室，面積相同，望內園景，今年5月以783萬元成交，實呎1.51萬元，現同類單位做價相差43萬元或5.5%；另6月屋苑2房海景戶成交價更高見900萬元，實呎1.74萬元，單位海景較今次低價成交單位開揚，新成交單位做價低高位17%。

另東涌映灣園繼月初有兩房戶低於600萬元成交後，中原分區營業經理陳旭明表示，映灣園2座高層H室，實用面積987方呎，屬3房1套間隔，可望海景，原叫價1000萬元放售，新近以950萬元易手，實呎9625元，上述成交價較8月份同座中層同類單位的做價1055萬元低約一成。原業主2010年以550萬元買入，帳面獲利400萬元或73%。

荃中多按盤減價16% 445萬易手

荃灣中心有「多按盤」減價易手，做價低同類高位約22%。美聯分行首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心14座低層F室，實用面積377方呎，2房間隔，原業主9月放盤開價530萬元，累減達85萬元或16%，以445萬元易手，實呎11,804元，原業主1995年以140萬元買入，持貨23年，帳面獲利305萬元或2.2倍。鍾續稱，原業主由今年7月起向3家財務公司承做按揭，本月初屋苑15座高層實用面積374方呎A室，成交價480萬元，即上述單位做價低約7%。

相關字詞﹕二手冰封 荃灣中心 映灣園 麗港城 凱滙

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