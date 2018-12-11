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凱滙4日收逾4800票 第4季票王

【明報專訊】沉靜一時的新盤市場終見起色，以平均實呎約1.7萬元推售的信置（0083）、華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙，收票情况理想，過去4日累收逾4800票，成本季以來收票最多的新盤，另九建（0034）油塘海傲灣將加推131伙，周五起招標。

超額9倍 周四賣488伙

市場消息稱，截至昨晚8時，凱滙在過去4日累積收逾4800票，成為第四季收票最多的新盤，項目周四將發售首批488個單位，目前已超額認購近9倍，並於明午2時截票。信置營業部聯席董事田兆源表示，至昨午已有超過3萬人次參觀示範單位，買家來自港九新界不同地區，用家比例亦有所上升。田續稱，項目已公布價單的488伙，以定價計，總市值約70億元，最快於首輪銷售後再安排加推。發展商昨日向傳媒開放一對3房示範單位（一個交樓標準單位、一個連裝修家俬單位）；單位以2座18樓M室作藍本，實用面積880方呎，為3房1套間隔，客飯廳面積約達250方呎，空間感不俗。

海傲灣加推131伙 周五起招標

另一方面，趁凱滙收票理想，多個貨尾盤趁機加推，九建昨公布海傲灣3號銷售安排，推出131伙於周五以招標形式發售，包括8伙開放式、75伙1房及48伙2房單位。九建市務及銷售部總經理楊聰永表示，項目已售出近100伙，套現金額逾5.1億元。另南豐將軍澳日出康城LP6將於今日公布最新銷售部署。

此外，億京大埔白石角海日灣繼續以招標形式發售，昨日連沽16伙，涉及逾1.6億元，成交價由644萬至1579萬餘元，成交呎價介乎13,761元至15,911元，海日灣由11月招標至今，累積沽出近80伙。

天鑄昨沽5伙套2.3億

此外，正當新地（0016）部署開售土瓜灣北帝街全新樓盤Downtown 38之際，同系何文田天鑄昨日以招標形式售出5伙分層單位，單日套現超過2.27億元。

新世界（0017）北角柏蔚山最新沽出1伙3房雙套連儲物房戶，單位為實用面積1271方呎的2座26樓A室，成交價4558.6萬元，實呎35,866元。柏蔚山今年6月開售至今累售480伙，套現逾114億元。

相關字詞﹕柏蔚山 天鑄 海日灣 海傲灣 新盤推售 信置 凱滙

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