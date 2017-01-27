中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行

中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄預期，CCL於2015年第四季至2016年第二季錄得跌幅，今年中起，中美貿易戰升級，展望明年本港經濟增長未有起色，樓市將合理下調以適應新經濟環境，預計CCL跌勢將由今年第三季持續至明年首季。他續稱，6月底「娥六招」出台後，CCL曾高見188點創新高，預計CCL會回落至160點，即下調幅度約15%（上周五報176.81點），至明年次季起窄幅橫行。

回調15% 料明年次季橫行

但黃偉雄表示，現時市場剛性需求仍然強烈，近日樓價回落，業主態度開始回軟，料吸引用家入市，交投量有望回升，預測明年全年二手宗數約4萬宗，金額約3500億元，與今年相若。一手方面，受第四季新盤銷情轉淡影響，全年宗數錄約1.6萬宗，低於去年的1.85萬宗，但預期購買力仍會傾向於一手市場，預料明年全年宗數上升至約2萬宗，金額約3000億元。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，下半年本港樓市從高位調整，二手樓價已從高位回調約6.5%，但全年仍錄得約5%升幅，預期中美貿易戰等因素仍困擾未來樓市走向，料明年樓價將續回調，預計幅度在一成之內。

美聯布少明：明年樓價料跌一成內

美聯首席分析師劉嘉輝稱，明年上半年一手私樓銷售量會較今年下半年升約5%至10%，二手住宅成交量有望回升35%。

此外，高力國際發表《2018年度香港投資者問卷調查報告》，投資者普遍看淡香港住宅市場，料明年住宅樓價下跌5%至15%，高力國際資本市場及投資服務行政董事甄浚岷表示，二手物業中，相信以「納米戶」跌幅較多，豪宅單位的影響不大。

高力：投資者料明年樓價跌15%

高力國際(香港)研究及諮詢部董事石峰認為，40%受訪者認為香港住宅市場以外的房地產價格在明年會下跌5%或上升5%，當中工廈物業表現會較好，但中環寫字樓租金將有機會錄得約4%跌幅。