林鄭：幻想政府救樓市 可以慳番 3個月僅跌3.7% 未抵消去年中上任以來升幅

明報記者 廖毅然、林可為

林鄭月娥昨出席一個論壇時表示：「有一個指標有些人覺得是負面，但我覺得很正面，就是樓價。」她並引述差餉物業估價署數字，指自今年的8月至10月樓價指數已累跌3.7%；她認為：「相關跌幅遠遠未能抵消今年初以來的升幅，更不要說由我上任之後的升幅。」林鄭月娥強調，「如果有人有任何幻想，見到樓價跌，政府會出招救市，可以慳番。」

林鄭上任一年 樓指升17%

據差估署資料顯示，私樓售價指數由2016年4月至今年7月連升28個月，升幅約四成半，期間更連續21個月破頂（2016年11月至今年7月），至今年8月指數才回落。可留意的是，林鄭月娥自去年7月出任特首，以該月差估署售價指數報337.5點計，至今年7月即上任特首一周年，售價指數達394.8點的歷史高峰，意味林鄭月娥上任一年，樓價累積升幅達17%。

事實上，即使樓價指數今年8月至10月連挫3個月、累跌3.7%，但以今年10月最新錄得380.3點計，仍比去年7月林鄭月娥上任時的337.5點，以及去年底錄得的352.7點，分別累升約13%和約8%，意味近月樓價指數下跌只屬大漲小回。

匯豐梁兆基：港未有全面條件加息

另一方面，市場觀望美國聯儲局下周議息會議，關注美國一旦加息，香港銀行會否再度跟加。匯豐銀行亞太區顧問梁兆基昨日出席同一場合時預料，美國下周會加息，但認為香港未有全面條件加息。雖然近日港元拆息持續上升，但他估計是因為接近年結，每次年結過後拆息都會慢慢回落。所以，港銀加息與否或加息步伐，須同時考慮本港資金情况及同業競爭等多個因素。

恒地黃浩明：因應市况推盤 不看淡後市

昨日香港銀行同業拆息（Hibor）繼續抽升，一個月報2.18厘，今年9月匯豐帶頭調升最優惠利率時，一個月Hibor為2.27厘。3個月及12個月Hibor亦分別在昨日升至2.28厘及2.72厘。一個月Hibor自上月低位已上升1.2倍，與同期美息的差距收窄至約0.2厘。招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，上次市場勉強跟加，今次拆息水平仍較低，近日抽升只屬季節因素，而資金面保持充裕，港匯近月沒有再跌至7.85，因此港銀今次不跟加，亦不意外。

此外，出席同一論壇的恒地（0012）執行董事黃浩明表示，發展商一直都是因應市况推售旗下新盤，並強調集團並不看淡後市。