經濟
下一篇

林鄭：幻想政府救樓市 可以慳番 3個月僅跌3.7% 未抵消去年中上任以來升幅

【明報專訊】第四季樓市遇冷鋒，市場憧憬政府「減辣」，但行政長官林鄭月娥昨日明確予以否定。特首強調，近日樓市的下跌幅度，遠遠未抵消今年上半年強勁升幅，更直言如有人想政府出招救市大可「慳番」。事實上，即使差餉物業估價署最新公布的10月私樓指數連挫3個月累跌3.7%、報380.3點，但相比林鄭去年7月就任特首時，累積升幅仍有約13%。

明報記者 廖毅然、林可為

林鄭月娥昨出席一個論壇時表示：「有一個指標有些人覺得是負面，但我覺得很正面，就是樓價。」她並引述差餉物業估價署數字，指自今年的8月至10月樓價指數已累跌3.7%；她認為：「相關跌幅遠遠未能抵消今年初以來的升幅，更不要說由我上任之後的升幅。」林鄭月娥強調，「如果有人有任何幻想，見到樓價跌，政府會出招救市，可以慳番。」

林鄭上任一年 樓指升17%

據差估署資料顯示，私樓售價指數由2016年4月至今年7月連升28個月，升幅約四成半，期間更連續21個月破頂（2016年11月至今年7月），至今年8月指數才回落。可留意的是，林鄭月娥自去年7月出任特首，以該月差估署售價指數報337.5點計，至今年7月即上任特首一周年，售價指數達394.8點的歷史高峰，意味林鄭月娥上任一年，樓價累積升幅達17%。

事實上，即使樓價指數今年8月至10月連挫3個月、累跌3.7%，但以今年10月最新錄得380.3點計，仍比去年7月林鄭月娥上任時的337.5點，以及去年底錄得的352.7點，分別累升約13%和約8%，意味近月樓價指數下跌只屬大漲小回。

匯豐梁兆基：港未有全面條件加息

另一方面，市場觀望美國聯儲局下周議息會議，關注美國一旦加息，香港銀行會否再度跟加。匯豐銀行亞太區顧問梁兆基昨日出席同一場合時預料，美國下周會加息，但認為香港未有全面條件加息。雖然近日港元拆息持續上升，但他估計是因為接近年結，每次年結過後拆息都會慢慢回落。所以，港銀加息與否或加息步伐，須同時考慮本港資金情况及同業競爭等多個因素。

恒地黃浩明：因應市况推盤 不看淡後市

昨日香港銀行同業拆息（Hibor）繼續抽升，一個月報2.18厘，今年9月匯豐帶頭調升最優惠利率時，一個月Hibor為2.27厘。3個月及12個月Hibor亦分別在昨日升至2.28厘及2.72厘。一個月Hibor自上月低位已上升1.2倍，與同期美息的差距收窄至約0.2厘。招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，上次市場勉強跟加，今次拆息水平仍較低，近日抽升只屬季節因素，而資金面保持充裕，港匯近月沒有再跌至7.85，因此港銀今次不跟加，亦不意外。

此外，出席同一論壇的恒地（0012）執行董事黃浩明表示，發展商一直都是因應市况推售旗下新盤，並強調集團並不看淡後市。

相關字詞﹕樓價指數 樓市冷鋒 樓市回調 梁兆基 加息 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行
中原黃偉雄：CCL明年料跌至160點橫行
凱滙4日收逾4800票 第4季票王
凱滙4日收逾4800票 第4季票王
麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成
麗港城海景兩房740萬 低高峰價兩成
港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉
港股4連跌 習特會後升幅全蒸發 26000關失陷 藥股未止瀉
上月中國手機出貨量跌18%
上月中國手機出貨量跌18%
創辦人上周兩度增持 中國燃氣挫6%
創辦人上周兩度增持 中國燃氣挫6%
工信部發許可 中國加快推5G
工信部發許可 中國加快推5G
中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91
中國經濟數據欠佳 人民幣跌穿6.91
美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金
美世：避險情緒升溫 強積金轉至低風險基金
港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所
港交所研AI推動自動化 李小加：探討設立數據交易所
人行傳徵意見 加強監管金控公司
人行傳徵意見 加強監管金控公司
李河君24.49%漢能股份轉讓胞弟
李河君24.49%漢能股份轉讓胞弟
鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店
鄧成波家族斥11億 購英皇盛世酒店
合和基金股東：不反對私有化計劃
合和基金股東：不反對私有化計劃
3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴
3新股招股 趕今年尾班車 上海君實生物入場費逾2萬 歷來最貴
標普道瓊斯指數 將納入部分A股
標普道瓊斯指數 將納入部分A股
管道業務重組方案傳上報 三桶油個別發展
管道業務重組方案傳上報 三桶油個別發展
麥迪森斥1.16億 購日虛幣交易所股權
麥迪森斥1.16億 購日虛幣交易所股權
福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點
福州法院禁售蘋果7舊款iPhone 裁定侵犯高通專利 道指早段挫500點
馬斯克：Tesla新董事長難管我
馬斯克：Tesla新董事長難管我
日正式起訴 日產及前董事長戈恩
日正式起訴 日產及前董事長戈恩
陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起
陳茂峰：從芬太尼認識特朗普崛起
3招防電子錢包使多咗
3招防電子錢包使多咗
張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢
張兆聰﹕避險心態高漲 金礦股有勢
金曹：恒指25570點有支持
金曹：恒指25570點有支持
技術取勝﹕國藥控股或下試32元
技術取勝﹕國藥控股或下試32元
華為搞記者會介紹新機 取消答問環節
華為搞記者會介紹新機 取消答問環節
國泰加大fanfares 兩周內4日有機票優惠
國泰加大fanfares 兩周內4日有機票優惠
推動獨立審計制度改革 「鬍鬚潘」卸任財匯局
推動獨立審計制度改革 「鬍鬚潘」卸任財匯局
劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺
劉思明﹕港股受壓 港澳概念堅挺
周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪
周顯﹕湯文亮「跑得快」 必定有古怪
美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票
美元回落 日圓偏強 英鎊受制國會脫歐投票
湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女
湯文亮：泛民應要求加拿大 即放太子女
啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成
啟德4B區3號地中標價貴第二標兩成