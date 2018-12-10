管理強積金應先進取後保守

撰文：李凱茵

麥劍豪表示，65歲或以後還有20多年退休時間，現時大部分僱員可能只關注退休前累積退休金狀况，但對退休後資產會否有持續穩定增長不太關心，但其實在退休後因為沒有收入，更需要管理退休金。麥劍豪分享在澳洲時經驗，當地僱員管理其強積金主要是「先進取後保守」，即年輕時選擇投資在高風險產品上，藉高風險理應高回報，希望在年輕時已可累積一定退休金。

退休後持續投資抗通脹

他指，剛踏出社會工作的僱員，因為距離退休的時間仍然很長，即是擁有很長的投資期，有更多時間抵禦市場短期的升跌，可考慮風險較高的基金，股票基金成數可達90%至95%，爭取更佳回報；35歲或以後，可能將地區股票基金轉至環球股票基金，以減低風險；45至65歲以上的僱員可以增加收息比重，65歲以上可以增加25%至30%穩定入息基金，這階段已開始退休，要提取強積金。由於退休後沒有固定收入，保守型資產比例應較以上3個階段高。另一方面，退休生活或長達20年以上，如果投資回報低於通脹，購買力會被削弱，因此退休後仍要維持適當投資。

麥劍豪表示，不少僱員在考慮退休金管理策略時往往忽略了通脹對儲蓄的蠶食，所以應該要運用一些與通脹掛鈎或對抗通脹的產品；同時要將投資風險降低及追求穩定收息作為投資目標。現時如果在65歲後可以分階段性取出退休金，但暫不能再每月供款，景順未來會計劃如何將強積金及退休後投資如何連接，令到退休後客戶亦可以繼續享受低收費及穩定入息投資策略。他亦透露未來會加入一些基金選擇，希望提供僱員更多選擇。

景順發表報告，隨着投資者持續憂慮英國脫歐和中美貿易戰升級等地緣政治因素，有關市場料進一步下跌。歐元區經濟增長減慢，但預期增長將繼續高於長期趨勢，而英國脫歐結果仍是歐洲及英國股市的主要不明朗因素。美國政府債券孳息急升，美元再次展現強勢及貿易緊張局勢升級，加上中國經濟數據略為偏軟，引發市場憂慮環球經濟放緩，進一步促使投資者的避險意欲升溫，市場出現調整料為投資者提供入市良機，其中以投資於亞洲（日本除外）股票為優，因為區內市場和經濟基本因素穩健。相對於其他主要經濟體，景順認為日本股市增長仍然疲弱，當地通脹逐步重返2%目標，而日本央行維持刺激貨幣政策。

把握市場調整時機 投資亞洲股市

在避險意識主導下，政府債券表現料優於企業債券，投資級別債券表現則勝於高收益債券。景順的環球增長觀點仍正面，但因下行風險和近期市場波動而保持審慎，預期美國將於12月加息，2019年再加息兩次，惟料歐洲央行不會在2019年第四季前加息。景順對新興市場股市審慎，因地緣政治及中美貿易戰風險日增。

[退休綢繆]