映灣園筍盤消化 12月首周未開齋

明報記者 鄭錦玲

映灣園共分為5期，提供約5430伙，屬東涌區內規模最大的私人屋苑。區內代理稱，映灣園本月暫未錄得成交，而上月平均實呎為11350元，較年中高峰呎價1.27萬元低約一成。映灣園今年4月至6月，曾連續3個月維持在每月24宗的二手交投水平，但自7月起交投持續下跌，上月成交量短暫回升後，本月首周暫未見成交。代理續稱，映灣園目前的放賣盤約有300個，放租盤約有150個，入場單位為實用面積511方呎的單位，叫價600萬元，實呎叫價1.17萬元。

新都城兩房605萬 低高峰一成

同區東環近期錄得一宗屋苑二手新低成交。利嘉閣地產高級分區董事關騰達表示，東環5A座中層6室，實用面積483方呎，2房間隔，以590萬元售出，實呎12215元。原業主為投資者，半年前以730萬元放售，未獲買家垂青而降價至630萬元，累減140萬元至590萬元易手。原業主於2015年以459萬元購入，帳面獲利約131萬元或近29%。

將軍澳新都城2期亦錄得劈價成交，為第8座低層B室單位，實用面積363方呎，細兩房間隔，原業主本來叫價675萬元，減價70萬元或一成後，以605萬元售出，實呎16667元。利嘉閣高級分區經理梁木勇表示，原業主於2014年以400萬元購入，帳面獲利205萬元或50%。梁又稱，上述成交價較同類單位7月高位價700萬元低約95萬元或14%。

都會駅3房戶低於千萬 半年首見

將軍澳都會駅3房戶半年來首失守千萬元大關。美聯分行營業經理林志堅表示，屋苑6座高層E室，實用面積633方呎（建築855方呎），3房套間隔，原業主7月初放盤時叫價1230萬元，至8月初下調叫價至1180萬元，區內新盤開售時曾調整叫價至1098萬元，最終累減至963萬元成交，實呎15213元（建呎11263元），為今年下半年首宗低於千萬元的3房成交。原業主於2012年8月以590萬元購入，持貨6年，帳面獲利373萬元或63%。

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