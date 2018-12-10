逸璟‧龍灣坐享雙橋海景

明報記者 林尚民

攝影 賴俊傑

逸璟．龍灣位於青山公路青龍頭段，屋苑最大賣點是前臨青龍灣，更可遠眺青馬大橋、汀九橋雙橋景，以及馬灣海峽一帶，景觀開揚。項目由兩座相連的大樓組成，樓高15層，共提供198個單位，屬中密度住宅，樓盤預計於2019年6月入伙。

六成屬1房戶 設開放式及梗廚

逸璟．龍灣主攻細單位，全數198個單位之中，有112伙屬於1房間隔，佔樓盤整體比例超過56%，1房單位主要分為開放式廚房及傳統式廚房兩種，各有56伙，其中設開放式廚房的1房單位，實用面積由261至318方呎；設有傳統廚房的單位面積則較大，實用面積390至443方呎，在現時市場上的1房單位之中，面積較大。

發展商早前開放兩個1房「無改動」示範單位，包括2座17樓C室和1座17樓C室，實用面積同為429方呎，間隔相若，其中前者連裝修家俬出售，單位客廳面積約120多方呎，睡房全長超過4米，睡牀、衣櫃、茶几、單人梳化可「一字排開」，但由於睡房呈長方形，窗戶只能集中在其中一邊。單位採傳統式廚房設計，廚櫃採U形設計。1座17樓C室示範單位則是原裝「清水房」。

部分單位連裝修家俬出售

屋苑只設28伙2房單位，面積劃一為522方呎。項目另一種較多單位的戶型，是3房1套單位，實用面積由892至928方呎。發展商早前開放一對（包括一個連裝修家具及一個清水房）示範單位，為1座17樓D1室，實用面積907方呎，雖然單位屬面積超過900方呎的大戶，但採用開放式廚房設計，在同類單位中較為罕見，而設計師將原裝的開放式廚房改裝，如安裝玻璃間隔等。

單位原則客飯廳原本已接近300方呎，設計師把大廳旁的一個房間改偏廳，整個客廳區面積增加至逾360方呎，另原則的客廳外連24方呎平台，而改裝後的偏廳部分同時外連16方呎工作平台，令整個大廳更通爽。主人套房方面，連套廁面積超過210多方呎，氣派十足，發展商又在部分位置選用磨砂玻璃，增加採光，另單位內部分窗戶為電動窗。

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