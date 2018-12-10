港島二手私宅登記 上月彈逾一成半

九龍區交投按月跌13%

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，上月份全港主要3個區域中，香港及新界區錄得的二手私宅買賣合約登記較10月上升，九龍區的買賣錄得下跌，反映樓價調整回軟，部分業主減價出售，吸引買家入市，刺激成交增多，港島及新界的二手交投回升。

他又預計，12月份中美貿易戰暫停，消息利好樓市，加上有居屋向隅客回流私樓市場，預期整體二手住宅市道將會回穩。

料反映樓價回軟 刺激買家入市

據全港24個分區的二手樓市表現，上月份有10個分區的買賣登記宗數較10月份錄得上升，3個持平，11個下跌。買賣宗數升幅最多的5個區，港島及新界各佔兩個，九龍佔1個。當中以九龍塘/石硤尾表現最為突出，宗數按月急升54.5%，銅鑼灣/跑馬地按月升44.9%居次，西上中環升41.7%，排名第三。另離島/東涌/愉景灣升30.9%，以及北區上升21.8%，分別排名第四及第五。