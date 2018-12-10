太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城夏宮閣高層F室，實用面積580方呎，為兩房則王，11月底以1280萬元放售，最終減價至1010萬元售出，實呎17,414元。原業主2007年6月以353萬元買入，帳面獲利657萬元，升值約1.86倍。

綠楊兩房600萬 低高峰價兩成

荃灣綠楊新邨錄兩房低價成交。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，綠楊新邨S座高層2室，實用面積451方呎，業主11月底以680萬元放盤，終減80萬元至600萬元成交，實呎13,304元，買家為區內客，見上述單位可睇樓及位於港鐵站上蓋，兼可承做八成按揭，故入市自住。原業主2011年以323萬元購入，帳面獲利277萬元或86%。資料顯示，B座低層3室，實用面積同為451方呎，今年8月以766萬元成交，實呎16,984元，與上述成交為同類單位，換言之4個月同類價下跌約兩成。

耀安邨未補價兩房 今年首跌穿200萬

馬鞍山公屋耀安邨一伙未補價兩房戶成交價跌穿200萬元，為該邨今年首見。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，耀安邨耀和樓1座低層14室，實用面積351方呎，屬兩房間隔，獲用家以188萬元（未補地價）承接，實呎5356元。原業主1999年7月以13.2萬元（未補地價）買入，帳面獲利174.8萬元或13.2倍。資料顯示，上述單位做價除屬該邨今年最低外，亦為2016年9月後新低，當時一伙實用面積443方呎低層戶以153萬元（未補地價）易手，實呎3454元。

另外，中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳峻瀅2期1座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，8月份開價850萬元，終減至655萬元沽出，實呎12,818元。原業主於2015年8月以597.2萬元買入，持貨3年多，帳面獲利57.8萬元或不足一成。