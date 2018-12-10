上述海傲灣售出的6伙中，開放式單位及一房單位各佔一半。據成交紀錄冊顯示，2座10樓G室，實用面積208方呎，開放式間隔，成交價394.9萬元，實呎18,985元。九建銷售及市務部總經理楊聰永表示，項目預計明年9月落成，樓花期較現時市場主流新盤為短，故受用家青睞，項目已開始拆棚，預料未來樓盤成交量將穩定增長。

海璇特色戶周四起招標

近期積極推售旗下現樓豪宅餘貨的新地（0016），其中本月入伙的北角海璇，發展商自上周五起推出新一批單位招標，項目3日內沽出兩伙。據成交紀錄冊顯示，剛過去周末沽出單位為1座9樓A室，實用面積1585方呎，成交價8876萬元，實呎56,000元。此外，發展商昨日修改銷售安排，新增一伙特色戶招標，單位為5A座21樓B室，實用面積718方呎，連139方呎平台，上述單位將於本周四（13日）起招標。

周末21宗一手成交 逸璟．龍灣暫封盤

總結剛過去周末一手銷情，新盤市場共錄約21宗成交，按周持平，其中碧桂園（2007）及宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧昨日沽出1伙，單位為2座12樓E室，實用面積527方呎，成交價866.2萬元，實呎16,436元，項目現累沽約20伙。此外，市場消息指，內房中國中冶（1618）在港推售首個住宅項目青龍頭逸璟．龍灣即日起停售，發展商上月中首輪開售50伙，成交紀錄冊顯示，項目截至昨日沽約7伙。