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凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍

【明報專訊】一手市場經過一輪沉靜後，近期再有全新盤打破悶局。信置（0083）、華置（0127）及市建局合作的觀塘凱滙，自上周三開價以來反應熱烈，發展商於剛過去周末更兩度加推單位，昨日以折實平均實呎17,738元加推180伙。發展商敲定本周四首輪開售現時已開價之488伙，是繼華懋朗城滙首輪開售504伙後、近月市場首輪開售最多單位的新盤。

明報記者 謝穎怡

發展商昨晚上載銷售安排，將於本周四（13日）首輪開售488伙，不設大手安排，項目本周三（12日）下午2時截止收票。市場消息指，截至昨晚8時，項目收票3日累接獲逾3500票，較首輪開售488伙超額逾6倍。

昨加推180伙 平均折實實呎17738元

可留意的是，對上首輪開售逾400伙的全新盤，已為10月底開售、華懋旗下元朗朗城滙，首批以折實平均實呎15,832元貴絕元朗新盤價推出，並安排首輪發售504伙，最終該盤首輪開售共售出逾200伙，佔首輪可發售單位約四成。

首推4房戶 折實價高見1987萬

凱滙昨日以折實平均實呎17,738元加推第3張價單涉180伙，當中首次推出4房戶。加推單位定價由1016.1萬元至2500.3萬元，實呎由19,621元至25,371元，折實價由約807.8萬元至1987.7萬元，折實實呎由15,599元至20,170元，折實市值約22.27億元。

今批定價最廉單位有2伙，分別為2座18樓Ｃ室、2座19樓C室，實用面積同屬452方呎，屬1房間隔，定價1016.1萬元，實呎22,480元，折實價約807.79萬元，折實實呎17,871元；另一邊廂，定價最高單位為1座22樓A室，屬實用面積1092方呎4房戶，定價2500.3萬元，實呎22,897元，折實價約1987.73萬元，折實實呎18,203元。

部分加推單位加價4%

事實上，發展商周六已加推第2張價單的103伙應市。信置營業部聯席董事田兆源表示，第2張價單單位首次涉及1座單位，而由於坐向及層數不同，令價錢有別，故屬原價加推。他續稱，凱滙為「世界盤」，各區客人均入票，昨日第3號價單仍屬原價加推，售價調整只反應樓層景觀因素。

不過，就價單所見，部分同類型單位加價約4%，昨日加推的2座18樓C室，屬實用面積452方呎一房戶，現定價1016.1萬元，實呎22,480元，而上周三公布的首張價單中，面積相同的2座17樓C室，當時定價973.3萬元，實呎21,533元，樓高一層的同類單位、相隔不足一周賣貴42.8萬元或約4.4%。

相關字詞﹕加價 新盤推售 朗城滙 加推 凱滙

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