李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機

另外，繼早前聯儲局主席放鴿，形容現時利率僅稍為低於中性後，外媒日前亦報道，聯儲局考慮在12月提出新的觀望模式，暗示明年加息速度可能放慢，市場預期因目前資金充裕，香港銀行本月加息機會不大，對後市走勢有支持作用。

受利好消息帶動，買家入市信心增強，加上累計收逾27萬份申請，超額認購逾60倍的新居屋攪珠結果於11月底出爐，不少抽籤落空的居屋向隅客重返市場，帶動二手睇樓量有所增加，但業主減價幅度仍與準買家期待有落差，窒礙二手成交，料短期內二手交投只會略為回升，仍將會於低位徘徊。

多個發展商正密鑼緊鼓積極推售新盤，根據地政總署資料，上月有多達5個住宅項目獲批預售，涉4757伙，按月急升約2.2倍，更創16年新高。近日有觀塘大型新盤以低市價出擊，亦有新盤推優惠吸客，一手盤勢成市場焦點，預計將吸納市場上大批暫持觀望態度的購買力，令樓市轉趨活躍。不過適逢12月聖誕節假期，買家入市步伐料有所放緩，預計最快至明年初才會反映實際樓市交投情况。

香港置業行政總裁

[李志成]