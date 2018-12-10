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布少明：樓市購買力從未消失

【明報專訊】最近唱淡樓市之聲不絕於耳，分析員及大行異口同聲「合奏」樓市回調的調子。美聯樓價指數最新（11月28日至12月4日）報165.03點，較4周前跌逾2.6%，並連跌9周至36周新低。資料顯示，11月整體樓宇交投量錄不足4000宗的低水平，僅錄3956宗，比SARS時的數字不遑多讓。值得細想的問題是，目前樓市的真實表現，真的如數字反映的低迷嗎？

筆者對此並不認同。證據之一是，最近有大型發展商開售的新盤，以低於市價兩成至三成開售。結果是當日在售樓處屢現參觀「人龍」，人氣相當火熱。由於這開價水平甚具競爭力，故吸引大批用家查詢新盤資料，更吸引不少投資者垂青，當中有不少更是具實力的觀塘本區客，可見參觀客源的多元化。

此外，早前五二折居屋「抽獎」盛况空前，更破紀錄接獲27.2萬份申請，超額認購逾60倍。試想想，假如目前樓市真的如此不濟，以上情况會在出現嗎？觀乎居屋抽籤的熱烈盛况，加上新盤的「人龍」情况，均證明買家及樓市購買力根本從未消失，加上不少二手盤源，只要業主肯減價放盤已即獲用家承接。這亦證明筆者早前所言「唔買只因未啱價」，其實樓市的剛需、買家的上車夢依然熱熾。

近月樓市交投下滑，主要由於樓市買賣雙方對樓市前景看法分歧，令交投陷入拉鋸。事實上，現時樓市正處於回氣階段，正慢慢積聚購買力。隨着新居屋抽籤結果塵埃落定，相信向隅客將逐漸回流一手、二手市場；近期中美貿易戰略有緩和，加上豪宅成交量及價格依舊硬淨，可見豪宅市場並未受最近樓市淡風影響，相信農曆新年前後，樓市有望再現小陽春。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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