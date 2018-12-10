廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊

納米樓是近年來比較受歡迎的單位，原因是樓價不斷上升，漸漸淘汰了部分原本有能力入市的買家；發展商有見及此，再加上市場供應不足，唯有改變策略將單位的面積縮減，形成今天的納米樓出現。最初，納米樓確實大受歡迎，因為可以將貨就價，吸納更多原本已被淘汰的買家。發展商在商言商，好賣的單位，自然能夠調升價錢，納米樓因此變成樓價上升的原動力。

但是，這類單位並非市民的理想居所，只是現實環境的迫使，才會勉強接受；當樓市氣氛不穩時，這些單位便會首當其衝，沒有賣座的保證。而且，政府最新的資助房屋計劃，將居屋折扣提高，降低定價，吸引力大為提升，目標群的客戶重疊了私人市場這些細單位。在上述雙重影響之下，納米樓的吸引力大為減退，在回調市時，價格絕對會受衝擊及考驗。

入市信心不足 有待氣氛轉好

各行各業都有賣座保證的主角，無論是荷李活、中國大陸及本港的賣座電影，大部分都是有號召力及收視保證超級明星。地產代理都是一樣，大部分都是專業、勤奮、優質服務、心態及鬥心都是非常正面的，這樣才容易過渡任何惡劣市况。目前市况，只要業主願減價，發展商願意薄利多銷，樓市就容易被激活，因為今天的市民非沒有資金，只是信心不足，只要成交被激活，氣氛轉好，買家就願意入市。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]