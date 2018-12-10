經濟
廖偉強

投資策略

下一篇 上一篇

廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊

【明報專訊】樓市吹淡風，最近幾個月，無論一手或二手成交都嚴重萎縮，主要是市場太多負面因素，買家入市考慮十分審慎，擔心今天的市價變為明日的貴價，大部分買家寧願按兵不動，部分急切入市的買家亦要還價到位，才會決定入市。

納米樓是近年來比較受歡迎的單位，原因是樓價不斷上升，漸漸淘汰了部分原本有能力入市的買家；發展商有見及此，再加上市場供應不足，唯有改變策略將單位的面積縮減，形成今天的納米樓出現。最初，納米樓確實大受歡迎，因為可以將貨就價，吸納更多原本已被淘汰的買家。發展商在商言商，好賣的單位，自然能夠調升價錢，納米樓因此變成樓價上升的原動力。

但是，這類單位並非市民的理想居所，只是現實環境的迫使，才會勉強接受；當樓市氣氛不穩時，這些單位便會首當其衝，沒有賣座的保證。而且，政府最新的資助房屋計劃，將居屋折扣提高，降低定價，吸引力大為提升，目標群的客戶重疊了私人市場這些細單位。在上述雙重影響之下，納米樓的吸引力大為減退，在回調市時，價格絕對會受衝擊及考驗。

入市信心不足 有待氣氛轉好

各行各業都有賣座保證的主角，無論是荷李活、中國大陸及本港的賣座電影，大部分都是有號召力及收視保證超級明星。地產代理都是一樣，大部分都是專業、勤奮、優質服務、心態及鬥心都是非常正面的，這樣才容易過渡任何惡劣市况。目前市况，只要業主願減價，發展商願意薄利多銷，樓市就容易被激活，因為今天的市民非沒有資金，只是信心不足，只要成交被激活，氣氛轉好，買家就願意入市。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
光麗科技料全年表現贏行業
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
周顯﹕做名表生意 今非昔比
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
布少明：樓市購買力從未消失
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
龐寶林：美衰退風險尚低
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
管理強積金應先進取後保守