陳永傑：失業率低 樓價難大跌

近月本港樓價有所下調，淡風四起，不少人加入淡友陣營，指出樓市會跌，不過，普遍都估計樓價未來一年下調一成至兩成。據政府指出，今年全年經濟增長預測為3.2%，屬於8月公布的3%至4%預測範圍之內。統計處表示。8月至10月經季節性調整的失業率維持在2.8%，此水平堪稱全民就業。勞工及福利局長羅致光表示，勞工市場短期內估計會維持偏緊，大部分主要服務行業的失業續有改善，訪港旅遊業表現暢旺，住宿服務業失業率跌幅顯著。

美國總統特朗普年初所挑起的全球貿易戰，中國是矛頭所向，香港亦告遭殃。貿易糾紛之下，中國及香港股市齊告重挫，投資者損失慘重。儘管如此，本港經濟依然靠穩，失業率長期在3%以下運行，屬於全民就業。現雙方暫時停戰，更利後市。

8月以來樓價回落僅6％ 仍堅挺

本港樓市亦走勢堅穩，今年首7個月樓價屢創新高，未受貿易戰太大威脅。後來樓市在8月才見頂回落，至今跌幅未夠6%，市况尚屬堅挺，跌幅與股市相比，誰強誰弱已不言而喻。

住宿是人類基本需求，不打算買樓的市民也要租樓居住，除非得到政府的公屋眷顧，否則絕大部分市民都要供樓或交租，有瓦遮頭是生活的必須，住屋有固定需要。除非失業率回升至4%的戒備水平，否則樓市難大跌，與爆煲相距就更遙遠。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]