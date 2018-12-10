經濟
湯文亮 敢說亮話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價

【明報專訊】我早上去到茶餐廳，見到一個本來已經去了加拿大的熟客，佢話臨上機前知道華為太子女被扣留，隨時可以被引渡到美國，即使他持有加拿大護照，所以君子不立危牆下，到最後一刻決定不上機，睇下太子女的事態發展才做決定，我話唔使睇，他有排都不用去加拿大，太子女事件只會拖，是不會獲得解決的。

我甚至懷疑習主席默許這件事發生，否則，在中美貿易談判中，特朗普亦樂意送一件小禮物給習主席，或者特朗普有打算送，不過習主席拒絕了，主要原因是嚇窒了那一班雙重國籍的中國人，他們以為持有另外一個國家國籍就是買了保險，倘若在中國出事，他們立刻可以在外國生活，但現在保險變成危機，以太子女的身分，中國或者還會出兩句聲，但其他身分次一級的人，中國就不會為他們發聲，現在持有雙重國籍的中國人的確是震過貓王，究竟要放棄哪一個國籍，這是一個問題。

嚇窒內地雙重國籍人士

在過去很多年，有不少擁有外國國籍的香港人，為國內企業做一些轉帳，從中獲得多少利益，但他們不知道那些轉帳是否合法，有沒有觸犯中國及美國法律，有時甚至是沒有實質利益，只不過是強出頭，茶餐廳那位客人也不例外，以往他不時講與國內的領導很稔熟，但老闆與我都不以為意，知道那些是燙手山芋，而我對香港高官以及國內領導，一向都採取不可以太親近的態度，樂得安心就已經很滿意。

不放棄外國籍 中國難代發聲

老闆問太子女會不會被引渡到美國，我相信以杜魯多正直性格，太子女是不會被引渡，不過，雙方的法律訴訟程序就免不了，而且是非常昂貴及冗長，一般人是負擔不起，但華為可以，今次事件之後，擁有雙重國籍的中國人，估計有不少要放棄其他國籍，否則，中國就沒有藉口為他們發聲，但只持有中國籍，他們又覺得不安全，真的是放棄難，不放棄更難，但有一件事可以肯定，就是不少國家的樓價即將下跌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

相關字詞﹕華為 雙重國籍 孟晚舟

上 / 下一篇新聞

港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
光麗科技料全年表現贏行業
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
周顯﹕做名表生意 今非昔比
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
布少明：樓市購買力從未消失
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
龐寶林：美衰退風險尚低
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
管理強積金應先進取後保守