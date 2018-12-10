湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價

我甚至懷疑習主席默許這件事發生，否則，在中美貿易談判中，特朗普亦樂意送一件小禮物給習主席，或者特朗普有打算送，不過習主席拒絕了，主要原因是嚇窒了那一班雙重國籍的中國人，他們以為持有另外一個國家國籍就是買了保險，倘若在中國出事，他們立刻可以在外國生活，但現在保險變成危機，以太子女的身分，中國或者還會出兩句聲，但其他身分次一級的人，中國就不會為他們發聲，現在持有雙重國籍的中國人的確是震過貓王，究竟要放棄哪一個國籍，這是一個問題。

嚇窒內地雙重國籍人士

在過去很多年，有不少擁有外國國籍的香港人，為國內企業做一些轉帳，從中獲得多少利益，但他們不知道那些轉帳是否合法，有沒有觸犯中國及美國法律，有時甚至是沒有實質利益，只不過是強出頭，茶餐廳那位客人也不例外，以往他不時講與國內的領導很稔熟，但老闆與我都不以為意，知道那些是燙手山芋，而我對香港高官以及國內領導，一向都採取不可以太親近的態度，樂得安心就已經很滿意。

不放棄外國籍 中國難代發聲

老闆問太子女會不會被引渡到美國，我相信以杜魯多正直性格，太子女是不會被引渡，不過，雙方的法律訴訟程序就免不了，而且是非常昂貴及冗長，一般人是負擔不起，但華為可以，今次事件之後，擁有雙重國籍的中國人，估計有不少要放棄其他國籍，否則，中國就沒有藉口為他們發聲，但只持有中國籍，他們又覺得不安全，真的是放棄難，不放棄更難，但有一件事可以肯定，就是不少國家的樓價即將下跌。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]