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龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底

【明報專訊】這星期真是見證了世上無公義，更多的只是力量的強弱。美國讓加拿大政府逮捕了華為集團的副主席兼CFO孟晚舟，孟也是華為集團主席任正非的女兒，世界上還有這麼無恥的國家，就因為他擔心其他國家在科技方面的發展會追上自己，就可以用任何理由逮捕對方科技公司的高層，從而敲詐和勒索。當然他會說「我懷疑這家公司跟伊朗有交易」，這就更無恥了，第一，你有何證據，第二，我跟伊朗交易關你屁事。你美國賣這麼多武器給台灣，我可以逮捕你波音公司的老闆嗎？太無恥了。更可氣的是，還有中國人說美方有這司法管轄權，如果沒罪怕什麼被抓，這真是可悲，中國的弱在於有這種人渣。

龍淵子覺得中國經濟明年還是很具挑戰。這次經濟L形的觸底會經過兩個底部，2018年下半年到2019年下半年會第二次觸底，第二次觸底可能會在明年中。現在的經濟形勢究竟怎樣？

第一，GDP增速。中國第三季GDP增速是6.5%，是2009年第一季以來新低。我們在過去10多年，只有兩個季度的GDP低於6.5%，分別是2008年第四季和2009年第一季，原因並不複雜，就是因為國際金融危機衝擊。從此，我們沒有低過6.5%，今次是第一次。

內外環境皆嚴峻

第二，外部環境。早前清華教授以精妙的模型測算現在的出口，說中美貿戰對中國影響不大。事實呢，10月份製造業PMI新出口訂單46.8，是33個月新低。更重要是前段時間搶出口，需求被透支，龍淵子認為後面出口形勢相當嚴峻。加上貿戰，恐怕大家要做好長期準備，就像基辛格這次訪華提到，恐怕我們要重新定義中美關係。有的認為，中美關係好也好不到哪兒去，壞也壞不到哪兒去，事實上是愈演愈烈。我們對當前經濟金融形勢的嚴峻要有充分估計，有充足準備。怕的就是你在那兒自得意滿，事情來了不知如何應對。

第三，中國M2增速，9月份降到8.3%，8.3%是過去20年以來新低。我們的社會融資規模，今年1到9月份是15.4萬億元人民幣，比去年淨減少2.3萬億元，做歷史比較發現，我們1到9月份降到6.4%，這是亞洲金融風暴以來的新低。

中國改革開放仍未成功

什麼造成了當前的形勢呢？第一，有些政策，包括有些形勢，出現疊加。搞宏觀形勢的人都知道，單一事件不怕，最怕事情都一塊來。外部，中美貿易戰，內部，財政整頓、金融去槓桿、環保、去產能，這些事對不對呢？都是對的，但疊在一塊，再健康的企業都無從應對。而且這幾年中國的政策擺動太大，緊的時候過緊，鬆的時候過鬆。面對這種困境，最重要的是改革開放，尤其是要加大開放的自信。今年是改革開放40周年，中國在過去四十年取得了舉世矚目的成就，自從2000年加入WTO以來，要客觀承認中國有點吃老本。1980年代，我們設立開放試點，沿海城市，到了加入WTO，都是大力度、大尺度的開放，2000年以來基本上都是零打碎敲。事實上是什麼呢？現在要開放的領域非常多，千萬不要以為中國的開放已經成功，我認為這是一種誤判。比如，製造業領域，國有比重只佔10%，外資、民營企業的比重佔到了80%、90%，中國的製造業全球的競爭力非常強，為什麼？開放帶來的。但是中國的服務業，包括金融業，都是國有為主。為什麼中國的基礎要素成本過高，是跟競爭不足有關，競爭不足的原因就是開放不足。中國要有開放的自信，大家一定要留意，中國、德國、日本、韓國，是天然的受益於全球化的，受益於市場的一體化和貿易全球化的。

宏觀調控擺動不宜太大

除了改革，政府也盡量讓宏觀調控不要擺動太大。其實邏輯不複雜，因為政策從制訂到傳導，再到有效果是有一個過程，如果想讓政策立馬見效，一定是力度過強。聯儲局加息，從引導預期到最後加息用了很長時間，所以我們對宏觀政策調控政策要有一個跟企業的互動和適應期，不要擺動太大。財政政策應積極有所。上調民間的赤字率，大規模減稅，不要受3%約束。究竟要平衡財政還是要功能財政，政府在經濟不好時，還要保自己的財政平衡，讓企業怎麼過？難道要等經濟好的時候再減稅嗎？已經沒有必要了。反而經濟不好的時候，擴大赤字，擴大減稅，這就是功能財政熨平經濟周期的波動。

天佑中華，在今天的困境，我們沒有退路，只有自己強大才是最重要的，期待美國為你好，還是阿嬌那句老話「太傻，太天真」。

[龍淵子 清源茶舍]

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