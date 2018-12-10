曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌

目前凱滙附近的啟德新盤，平均呎價約2.3萬元至2.5萬元，凱滙算是打了七折，非常廉宜，更有趣的是，發展商信置在凱滙開盤的同時，以呎價1.7萬元在大嶼山買地，大嶼山地價等於觀塘樓價？信置在玩什麼遊戲？

凱滙「開心價」只佔小部分單位

論地點，凱滙位於港鐵觀塘站旁，對面就是著名的購物中心，而且大量觀塘的工廠也不斷地變成寫字樓，啟德的地鐵站還得等一段時間才通車；因此，凱滙售價遠低於啟德的確是大劈價。現在連屯門的新盤也開出呎價1.7萬元，難怪屯門盤反應不佳。

信置稱凱滙的售價為「開心價」，開心價只有205伙，任何一幢高樓，高層與低層的價格可以差得很遠，不同景觀的差價也不小，因此，只有進一步了解這205伙在這個新盤中的位置，才能真正明白開價的藝術，平均呎價1.7萬元也不代表這205伙的呎價全部都一樣。

另一個更重要的理由是，這是一個巨大的開發項目，將來全面落成是數以千計的單位。單是這一期推出的兩座住宅已經超過1000個單位，如果「開心價」成功吸引大量買家，地產商可以伺機馬上再推出更多單位，並低調地加價，如果一切順利，將來愈賣愈貴，呎價又回到市價了，不再大劈價。

料加推可加價 配合明年樓市小陽春

目前是樓價下跌期，樓價已經下跌3個月，多數地產發展商見到樓價下跌，都暫時停止推出新樓盤，因此，目前市場上主要的供應只是二手樓，凱滙在這個時候推出新盤是填補市場上沒有新盤供應的真空期。

還有，目前樓價下跌的主要原因是股市下跌，股市從今年5月開始連跌6個月，樓價也從今年8月開始連跌3個月，股市在11月份回升，如果在未來兩個月再繼續回升，樓市也有回升的可能。現在，已經有人在預測明年農曆新年之後會出現樓市小陽春，凱滙從現在開始出售，一路加價至明年新春，也許剛剛好配合上樓市小陽春。因此，要預測明年樓市，得先預測股市走勢。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]