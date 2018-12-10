王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？

另外，我亦密切留意慢慢流出的真新聞，何時對股市發揮作用。上周一晚上，標指高開2%，但升勢不能持續，幾小時後升幅減半，因為有消息指出，領軍跟中國談判的美國官員可能是超級鷹派的貿易代表萊特希澤，令我深信所謂中美達成協議只是幻覺，更正確的說，真正到肉的較量才剛剛開始，所以我立刻重啓沽空行動，基於愛國理由，首選當然是估值瘋癲的納指做沽空，並利用我多次在本欄和其他媒體提及的SQQQ三倍槓桿逆向ETF操作。後來，愈來愈多的真新聞湧現，例如侵叔終於原形畢露，自稱關稅超人（Tariff Man），令我沽空的信心更堅定。最爆炸性的，當然是華為太子女被「美式洗頭艇」捉拿到加拿大法院受審，令股市猶如斷線風箏，我的SQQQ獲得重大勝利之餘，亦希望美股大跌，增加祖國的談判籌碼。以上事件，我有在奧國學院的facebook會員專區迅速跟大家分享。

達成協議只是幻覺 較量才開始

周二美長短債息倒掛，加上侵叔自封關稅超人，道指大跌近800點。周三老布殊喪禮休市，周四開市道指一度再跌逾700點，自稱重視美股表現的侵叔也許被股市弄得心慌。果然，《華爾街日報》流出消息，聯儲局官員可能考慮暫緩本月加息，市場解讀為好消息，道指即時拗腰，收市微跌不足100點。

不過，王弼經歷最少三四次金融危機，利息周期見頂，其實非常利淡。我多次說過，經濟擴張周期處於末段，停止加息甚至減息，只是確認經濟收縮來臨。我憂慮的，是聯儲局是否已準備加入中美貿易戰，為侵叔提供火藥，準備跟中國打長久的經濟戰，減息就是刺激美國經濟和股市的彈藥！

減息刺激經濟 為貿戰提供彈藥

因此，當上周五港股開市，地產股在加息暫緩的憧憬下大升，我的太地也再彈升逾4%（高見29.5元），但在聯儲局疑似介入並有機會延長貿易戰的憂慮下，我終於選擇割禾青。果然，上周五晚美股又大跌2%至3%不等，雖然太地是好股，但大市不明朗，應該不乏低位買回的機會。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]