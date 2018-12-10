何濼生﹕樓價總是反映預期

不少人說：「香港房價高是因為地價高。如果地價低一點，樓價不也就可低一點嗎？」

這說法不能說全錯，但也不能說全對。如果廉價地充沛，供應源源不絕，樓價確是升不了多少。但如果廉價地賣出去就斷市，以廉價買到地皮的發展商肯定不會以廉價賣樓，只會以市價賣樓賺大錢。相反，如果發展商以高價投得地皮，但樓市轉勢，亦不得不大幅減價求售，香港其實出現過樓價低於樓面地價的情况。

或有人會問：「既然經濟學者都說樓價由供求決定，何以供求可以一夜之間突變？」

發展商劈價求售之時 樓價可低於地價

表面上，市民住房的需求不可能一夜之間突變，住房的供應更不可能一夜之間突變。然而，住房不是消耗品，而是附有投資價值的資產。如果大家對前景轉為悲觀，並估計樓價可能下跌，潛在買家會退縮，同時潛在賣家會現形。所謂潛在賣家是指有業主一直觀望，在樓價節節上升時不願沽出，但見到樓市有機會轉勢就改變初衷。潛在賣家持貨可說也是一種需求，經濟學者稱之為Reservation Demand（保留需求）。可見信心或預期的改變在樓市作用巨大。

現時本港樓市已轉勢，關鍵的因素是預期的改變。然則什麼東西促成這改變呢？

東大嶼改變願景 影響樓市投資價值

我們可以肯定不是因為利率攀升。先前的利率上升均在預期之內，不足以改變人們對樓市的預期。筆者認為，貿易戰演變成美國打壓中國的勢頭及股市大幅波動，應是最直接的原因，而一手樓空置稅相信也有一定的角色。一手樓空置稅絕對會對發展商投地的出價產生負面影響，特首林鄭月娥說摸不着頭腦，反映她不了解樓市的運作；而發展商投地的出價下跌亦會影響住宅買家對前景的看法。

還有，大家不要低估所謂遠水不能救近火的東大嶼填海計劃。其實，該計劃徹底改變樓市的願景，亦因而必會影響樓市的長遠投資價值。

樓價總是反映預期，如果土地供應長遠不足，樓價低反而不合理。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]