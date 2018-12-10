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張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行

【明報專訊】強積金推出已有17年多，至今仍不斷完善其制度。僱員想獲得理想回報，除了選擇基金投資得宜外，亦應注意制度變化。其中，強積金「半自由行」何時轉換成「全自由行」，是僱員們最值得留意的變更之一。

今期主要談及強積金半自由行及全自由行的分別，以及政府在推行全自由行要面對的挑戰。在此前先了解半自由行到底是什麽。根據2012年推出的「僱員自選安排」，強積金成員每年可有一次機會，將現職供款帳戶中僱員強制供款的累算權益及相關投資回報，一筆過轉移到自選的強積金計劃。但僱主供款部分及相關投資回報於在職期間不可轉移，所以只能被稱為半自由行。

強積金全自由行即容許僱員為僱主的供款部分，自由選擇受託人。屆時選擇基金將由僱員決定，減少來自僱主的限制，營造更開放的競爭，通過競爭淘汰高收費、低回報的基金，從而提高整體收益率，減低開支比率（FER）。

積金局已向政府提交全自由行的可行性建議報告，只是尚未落實時間表。現時要實施全自由行，最大的挑戰是在對冲機制下，如果僱員可以調走僱主的供款部分，在現有技術下，僱主無法追蹤每筆錢的去向，不能拿該筆錢對冲長期服務金或遣散費。因此，不少人認為取消對冲為強積金全自由行的先決條件。作為回應，政府於年前提出了取消對冲的詳細方案，期望未來能朝着這方向發展。

然而，取消對冲的計劃實則會傷害僱主長遠利益，要實現全自由行，取消對冲是否唯一條件，仍有待斟酌。積金局現正發展名為「積金易」的中央電子平台，簡化強積金行政程序，作為實施全自由行的配套設施。若果成功推出，那可令強積金運作更簡化及自動化，管理不同的強積金帳戶，為推動強積金全自由行鋪路。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]

相關字詞﹕對冲機制 積金易 強積金全自由行

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