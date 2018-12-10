經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長

【明報專訊】萬眾期待的中美元首會面帶來了「90日」這個答案。如之前提及，因近期困擾市場因素暫時消除，上周初的反應算是意料之內。但是筆者仍然相信，會後眾多的姿態及其解讀將更容易影響市場後續的發展，畢竟，這不是一朝一夕可以圓滿落幕的事。而且，在談判的過程中，任何人也會扭盡六壬試圖將利益極大化，號稱談判專家的，亦不會放過這等好機會。

在未來日子，市場會不時聽到中美貿戰的消息，為本應進入濃厚假期氣氛的日子平添色彩。幾乎可以肯定，這些動作都是為了增加己方可動用的籌碼，以獲得協議上最多好處。最關鍵的是，最終協議還是會訂下來的，否則所有想獲得的好處都沒法實現（realized）。如果要讓這些協議措施發揮可見到的效果，可能需要12個月或以上的時間。因此，明年初是一個絕佳的收網時機。同時，經濟形勢的優劣在此刻仍可說是明顯，但隨着時間流逝，再加上事件拖延可能造成的負面影響下，雙方面對的經濟格局是否仍然可以存有這麼大差距，有可能成疑。當天秤上的不平衡逐步回復平衡，談判的有利條件亦可能逐漸消失。這也是另一個關鍵理由讓筆者相信，達成協議的時機不會太遠了。

當中美經濟差距收窄 貿戰或快完

大家可能亦留意到，90日的時間其實是包括了明年2月的春節。不知是否知道中國人在這期間特別喜歡和氣，達成協議的機會更高？另一邊廂，從事製造行業的公司一般在春節前都會趕工，完成手頭上的訂單。現在再加上90日的因素，為避免關稅的不確定性，或把後面的訂單提前下，這兩個月有可能會成為近年最忙碌的春節前時段。再看更遠的時間，一節淡三墟的情况或掏空後續增長點，出現明年第二季度的經濟增長低點。

富裕城市料大興基建 原材料行業受惠

最近參加了一個有關資源行業的年會，在會上不難發現，2019年的經濟放緩成為困擾行業的一個至關重要的因素。雖然業界人士多番說明，情况並不會像投資者想像那麼差，但似乎他們不能完全說服大部分與會的投資者，在他們在場即時投票的結果已可見一斑。不過，縱使氣氛如此，一些子行業仍具吸引力。例如，在政策推動和基礎設施改善的情况下，市場預期中國對天然氣的需求仍然保持雙位數的增長，支持對行業整體增長。但在整個行業當中，並不一定全面受惠，因為政策並不會向某一子行業傾斜，特別是已經處於良好盈利水平的公司。

另外，在富裕的城市中，由於當地地方政府財務相對良好，他們在未來城市改造建設中，可投入更多資源，對一些基建相關的原材料有一定的支撐。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

相關字詞﹕天然氣 春節 一節淡三墟 90日

上 / 下一篇新聞

港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
港滬深達共識 北水明年中可買W股 分析：倘股市波動 小米美團未必受惠
料內地科創板開通 港股通才開放W股
料內地科創板開通 港股通才開放W股
比特大陸料難Ｗ股上市
比特大陸料難Ｗ股上市
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
內地11月CPI升2.2%遜預期 PPI兩年新低
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
共享單車ofo捲糾紛 滬法院判賠逾510萬
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
三大基金代表：美經濟難衰退 美股未見熊
技術分析﹕道指暫守上升軌
技術分析﹕道指暫守上升軌
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
往績回顧﹕盧偉良上期看好  濠賭旅遊股逆市升
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
陳致強籲啞鈴狀投資策略：防守買中資電力 進取選醫療器械
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
共享辦公室年增八成 或爆淘汰戰
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
傳統商場增共享工作間 抗衡新式零售
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
全球第七大獨角獸 WeWork估值逾3200億
光麗科技料全年表現贏行業
光麗科技料全年表現贏行業
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
新股信義能源高派息率「吸客」 集資九成資金上市後向母購資產
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
營運基地將遷新機場 土航：冀增中國航點
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
瞄準持續進修課程 皇岦教育進軍香港
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
張兆聰﹕醫藥新政拖累 藥股似跌過籠
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
金子：冀恢復遊戲審批 騰訊購27185
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
張兆聰﹕大市料已消化華為事件
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
潘啓才﹕「白武士」愈來愈難做
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
溫傑﹕中電業務穩健 能抵禦波動市
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
謝偉銓﹕政府應牽頭助科研「落地」
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
黃德几﹕內地勢加大基建抗貿戰 利好海螺水泥
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
許繹彬：儲局「放鴿」 新興市場一大利好
善用信用卡消費 儲最多里數
善用信用卡消費 儲最多里數
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
陳增濤：教皇新堡喝普羅旺斯Château Simone
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
謝紹榮：美國續衝擊中國 炒波幅較有利
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美債贏美股 留意ETF
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
陸振球﹕美股現「死亡交叉」 非壞事
林少陽﹕日股風險溢價吸引
林少陽﹕日股風險溢價吸引
技術取勝：煤氣現上升軌
技術取勝：煤氣現上升軌
看圖析市：恒指25800點之上做好
看圖析市：恒指25800點之上做好
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
潘迪藍：孟晚舟被捕 足打擊全球科技股
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
蘇沛豐﹕新創建業務多元穩定 股息率吸引
李順威：中美貿易休戰未破滅
李順威：中美貿易休戰未破滅
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
劉思明﹕恒指油價拼圖啟示
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
何啟聰﹕華為事件拖累 舜宇沽14996
資金轉投避險股 領展購16240
資金轉投避險股 領展購16240
訂房業務理想 美團購12323
訂房業務理想 美團購12323
周顯﹕做名表生意 今非昔比
周顯﹕做名表生意 今非昔比
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
張佩儀：「積金易」助推強積金全自由行
何濼生﹕樓價總是反映預期
何濼生﹕樓價總是反映預期
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
王弼﹕聯儲局助侵叔打貿易戰？
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
曾淵滄﹕倘股巿再升 利樓價止跌
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
龍淵子﹕明年上半年經濟二次觸底
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
湯文亮：華為太子女事件 影響多國樓價
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
陳永傑：失業率低 樓價難大跌
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
廖偉強：納米樓跌市逢雙重打擊
布少明：樓市購買力從未消失
布少明：樓市購買力從未消失
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
李志成：貿戰暫緩和 樓市現轉機
郭思治．推介股份：建行（0939）
郭思治．推介股份：建行（0939）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
歐宸銘．推介股份：中芯國際（0981）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
盧楚仁：加息周期料停 美元大限將至
龐寶林：美衰退風險尚低
龐寶林：美衰退風險尚低
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
凱滙周四首輪開售488伙 周末兩度加推 3天累收3500票超額6倍
海傲灣周末連沽6伙
海傲灣周末連沽6伙
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
太古城交投反彈 本月首9天錄9宗成交
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
港島二手私宅登記 上月彈逾一成半
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
首11月甲廈價累升一成 中環升幅冠核心區
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
逸璟‧龍灣坐享雙橋海景
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
映灣園筍盤消化 12月首周未開齋
管理強積金應先進取後保守
管理強積金應先進取後保守