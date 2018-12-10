何國良﹕訂單趕「90日」出貨 或掏空後續增長

在未來日子，市場會不時聽到中美貿戰的消息，為本應進入濃厚假期氣氛的日子平添色彩。幾乎可以肯定，這些動作都是為了增加己方可動用的籌碼，以獲得協議上最多好處。最關鍵的是，最終協議還是會訂下來的，否則所有想獲得的好處都沒法實現（realized）。如果要讓這些協議措施發揮可見到的效果，可能需要12個月或以上的時間。因此，明年初是一個絕佳的收網時機。同時，經濟形勢的優劣在此刻仍可說是明顯，但隨着時間流逝，再加上事件拖延可能造成的負面影響下，雙方面對的經濟格局是否仍然可以存有這麼大差距，有可能成疑。當天秤上的不平衡逐步回復平衡，談判的有利條件亦可能逐漸消失。這也是另一個關鍵理由讓筆者相信，達成協議的時機不會太遠了。

當中美經濟差距收窄 貿戰或快完

大家可能亦留意到，90日的時間其實是包括了明年2月的春節。不知是否知道中國人在這期間特別喜歡和氣，達成協議的機會更高？另一邊廂，從事製造行業的公司一般在春節前都會趕工，完成手頭上的訂單。現在再加上90日的因素，為避免關稅的不確定性，或把後面的訂單提前下，這兩個月有可能會成為近年最忙碌的春節前時段。再看更遠的時間，一節淡三墟的情况或掏空後續增長點，出現明年第二季度的經濟增長低點。

富裕城市料大興基建 原材料行業受惠

最近參加了一個有關資源行業的年會，在會上不難發現，2019年的經濟放緩成為困擾行業的一個至關重要的因素。雖然業界人士多番說明，情况並不會像投資者想像那麼差，但似乎他們不能完全說服大部分與會的投資者，在他們在場即時投票的結果已可見一斑。不過，縱使氣氛如此，一些子行業仍具吸引力。例如，在政策推動和基礎設施改善的情况下，市場預期中國對天然氣的需求仍然保持雙位數的增長，支持對行業整體增長。但在整個行業當中，並不一定全面受惠，因為政策並不會向某一子行業傾斜，特別是已經處於良好盈利水平的公司。

另外，在富裕的城市中，由於當地地方政府財務相對良好，他們在未來城市改造建設中，可投入更多資源，對一些基建相關的原材料有一定的支撐。

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[何國良 基金看世界]