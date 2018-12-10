周顯﹕做名表生意 今非昔比

不過，做貴表都有好處，就是有客人，可以無本生利，因為有客才找表，可以少少錢做好大筆生意。

以前閒閒地賺六七位數字

𠵱家鐘表生意，已經從必需品變成奢侈品，設計也愈來愈精巧……講到呢科嘢，我就不在行，梅偉琛就犀利，他是世上第一個在拍賣行上買到Philippe Dufour的人，當時炒價買是170萬元，3年後的今天，已升值了100萬元，果然有眼光。

中國天然氣（0931）的大股東簡志堅就比較低調，他認為戴太過昂貴的手表太奢侈，一隻表百零萬，慳慳地，就最適合嘞。他的股票也很低調，在這幾個月的跌市，也是少少地，升了廿個巴仙，真的不是太多，不過，如果比對恒指，就……

高調的也有，例如太陽城（1383）的那位執行董事，他的一句名言是「左手伸一伸，貴過你全身」。大約一年前，他看到一隻表，以為80萬元好平，立刻買下，點知是80萬美元！他把這個不幸的故事在instagram寫了出來，以作警世，好有教育意義啫！

[周顯 投資二三事]